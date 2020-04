Corona-Zahlen Bleiben Konstant: 20 Erkrankte gibt es aktuell im Landkreis Oldenburg

Landkreis Nahezu unverändert sind die Corona-Zahlen im Landkreis Oldenburg im Vergleich zu Montag. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Oldenburg beträgt weiter aktuell 216 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 (Stand Dienstag, 11 Uhr). Diese Daten gab die Kreisverwaltung bekannt.

Von dieser Gesamtzahl gelten aktuell 186 Personen wieder genesen. Zehn Personen sind verstorben. Somit gibt es derzeit 20 bestätigte an Covid-19-Erkrankte im Landkreis Oldenburg – nicht zu verwechseln mit der Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie. 173 Personen befinden sich zur Zeit aktiv in häuslicher Isolation/Quarantäne. In diesen 173 Personen sind die 20 an Covid-19 Erkrankten eingerechnet.

Bei den aktuell 20 Erkrankten (Montag: 23) handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (4), Großenkneten (4) und Hatten (6) und der Stadt Wildeshausen (6). In den Gemeinden Dötlingen, Hude und Wardenburg sowie der Samtgemeinde Harpstedt gibt es derzeit keine Erkrankten.

Die insgesamt 186 Genesenen verteilen sich auf Dötlingen (5), Ganderkesee (24), Großenkneten (5), Harpstedt (4), Hatten (7), Hude (21), Wardenburg (30) und Wildeshausen (90).