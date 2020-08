Corona: Aktuell 51 Erkrankte

Landkreis Ein Covid-19-Fall mehr als am Vortag war am Dienstagmittag beim Landkreis Oldenburg registriert. Damit stieg die Gesamtzahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 im Kreisgebiet auf 413 bestätigte Fälle – inklusive 351 Bürger, die als wieder genesen gelten, und elf Verstorbene. In Quarantäne befinden sich 442 Personen.

Bei den 51 aktuell Erkrankten handelt es sich um Personen aus den Gemeinden Dötlingen (2), Ganderkesee (1) Großenkneten (28) und Wardenburg (3) sowie der Stadt Wildeshausen (17). Die 351 Genesenen verteilen sich auf Dötlingen (11), Ganderkesee (41), Großenkneten (60), Harpstedt (8), Hatten (16), Hude (25), Wardenburg (31) und Wildeshausen (159).