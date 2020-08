Coronavirus: 94 Personen sind noch in Quarantäne

Landkreis Die Corona-Zahlen im Landkreis Oldenburg sind nach Angaben der Kreisverwaltung stabil. Am Freitag stand ein Corona-Fall weniger als am Vortrag zu Buche – 27 statt 28. 94 Personen befinden sich noch in Quarantäne. Tags zuvor waren es noch 97.

Die Gesamtzahl der regis­trierten Infektionen beträgt weiter 436 bestätigte Fälle, hervorgerufen durch das Virus Sars-Cov-2. 398 Personen sind genesen, elf verstorben. Bei den aktuell 27 Infizierten handelt es sich um Personen aus den Gemeinden Dötlingen (2), Großenkneten (17), Hatten (1), Hude (1) und Wardenburg (2) sowie der Stadt Wildeshausen (4). In der Gemeinde Ganderkesee sowie der Samtgemeinde Harpstedt gibt es derzeit keine nachgewiesenen Infektionen. 398 Genesene verteilen sich auf Dötlingen (13), Ganderkesee (42), Großenkneten (85), Harpstedt (8), Hatten (16), Hude (25), Wardenburg (34) und Wildeshausen (175).