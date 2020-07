Frauenfußball: Meister wird in einem Endspiel ermittelt

Landkreis Am ersten September-Wochenende soll der Fußball wieder rollen – und zwar auch bei den Frauen-Teams aus dem Landkreis: Die Spielklassen der Fußballkreise Cloppenburg/Vechta und Oldenburg-Land/Delmenhorst treten voraussichtlich ab dem 5./6. September wieder gegeneinander an. Staffelleiter Ralf Busse hat dafür die Klassen eingeteilt und einen Rahmenspielplan aufgestellt.

Die Staffeleinteilung in Kreisliga und 1. Kreisklasse Kreisliga Staffel 1: SV Bethen, SV Carum, BV Garrel, SV Kroge-Ehrendorf, TuS Lutten II, VfL Oythe, SV RW Visbek Kreisliga Staffel 2: SG Bevern/Essen, BC BW Ermke, SG Hemmelte/Lastrup/Kneheim, SV BW Langförden, VfL Markhausen, VfL Stenum, Sf Wüsting-Altmoorhausen Kreisklasse Staffel 1: SV Bösel, SG Bunnen/Essen/Bevern II, SV Evenkamp, FSG Gehlenberg/Hilkenbrook/Rastdorf II, VfL Löningen, SG Scharrel/Ramsloh, FC Sedelsberg, SC Winkum Kreisklasse Staffel 2: Ahlhorner SV, BSV Benthullen-Harbern, SV Baris Delmenhorst, SG DTB/TV Jahn U 23, TV Falkenburg/Kickers Ganderkesee, TSV Ganderkesee, TuS Hasbergen, FC Hude, VfL Wildeshausen II Kreisklasse Staffel 3: SC SW Bakum, SV GW Brockdorf, TV Dinklage II, SV Fortuna Einen II, SG Holdorf/Handorf-Langenberg II, TuS BW Lohne II, TuS Neuenkirchen II, SV Falke Steinfeld, SV RW Visbek II Kreisklasse Staffel 4: SG Elisabethfehn-Harkebrügge II, SC Kampe-Kamperfehn, SG Scharrel/Ramsloh II, SG Thüle/Petersdorf, BV Cloppenburg II, SG Hemmelte/Lastrup/Kneheim II, SG Nikolausdorf/Littel, SV BW Galgenmoor

Die Kreisliga wird in zwei Staffeln geteilt. „Ich habe alle Kreisligamannschaften in alphabetischer Reihenfolge aufgeschrieben und die ungraden Nummern in die Staffel 1 und die geraden Nummern in die Staffel 2 gesetzt“, erklärt Busse seine Überlegungen.

Die beiden Staffelsieger werden in die Bezirksliga aufsteigen. Die jeweils beiden letzten der Tabellen werden in die Kreisklassen absteigen, daher gibt es vier Absteiger. Zum Abschluss der Saison wird es ein Endspiel der beiden Staffelsieger geben, in dem der Kreismeister ermittelt wird.

• Kreisklasse

Es wird vier Kreisklassen geben. „Obwohl wir vier Staffeln haben, wird es nur zwei Aufsteiger geben“, so Busse. Die vier Staffelsieger der Kreisklassen werden in zwei Entscheidungsspielen die Aufsteiger in die Kreisliga ermitteln. Wer gegen wen spielt wird noch ausgelost.

• Entscheidungsspiele

Die drei Entscheidungsspiele zum Aufstieg in die Kreisliga bzw. zum Kreismeister werden alle am 19. Juni 2021 auf einer neutralen, noch nicht festgelegten Anlage hintereinander stattfinden. „Auch wenn es zum Teil eine weite Anreise geben könnte, bitte ich darum, die Entscheidung zu akzeptieren“, meint Busse. Durch die Konstellation der Staffel-Einteilungen werde jeder Kreis mindestens einen Vertreter an diesem Endspieltag dabei haben. „Ich hoffe, dass wir durch so eine Veranstaltung Werbung für den Frauenfußball machen können“, meint der Staffelleiter.

• Kreispokal

Der Kreispokal wird normal ausgespielt: „Da wir durch die kleineren Staffeln Platz haben, werden keine Wochenspiele von vornherein angesetzt“, so Busse. Daher werde es auch keine regionale Auslosung der ersten beiden Runden geben. Alle Mannschaften kommen in einen Topf.

• Staffeltag

Auf einen Staffeltag mit 60 bis 70 Personen wird verzichtet. Stattdessen kündigt Busse an, drei oder vier kleinere Staffeltage durchführen zu wollen.