Landkreis Mit einer ganz schwachen Vorstellung in Halbzeit zwei gegen den SV Achternmeer hat der TSV Großenkneten am Mittwochabend in der Fußball-Kreisliga zwei Punkte verschenkt. In der 1. Kreisklasse wurden am Mittwoch und Donnerstag ebenfalls Spiele ausgetragen.

Kreisliga: TSV Großenkneten - SV Achternmeer 2:2 (1:0). Im ersten Abschnitt waren die Gastgeber dem Schlusslicht deutlich überlegen und erarbeiteten sich viele Torchancen. Doch besonders Achternmeers Schlussmann Joshua Niemann hielt seine Mannschaft durch glänzende Paraden lange Zeit im Spiel. Erst in der 35. Minute gelang Großenknetens Kevin Kluge der Führungstreffer, als sich Niemann verkalkulierte und auf eine Flanke von der rechten Seite wartete. Doch Kluges Ball landete überraschend im SVA-Tor. Was die Hausherren, die große personelle Probleme hatten, im zweiten Abschnitt boten, war absolut nicht kreisligareif. Anstatt gegen die bis dahin nur schwachen Gäste weiter Druck zu machen, überließen sie der Mannschaft von Trainer Robin Hofmann über weite Strecken das Feld. Logischerweise ließen sich diese nicht zweimal bitten und drehten die Begegnung in der Schlussphase.

Trotzdem reichte es nicht für einen Erfolg der Gäste, da bei einem TSV-Konter in der Schlussphase SVA-Akteur Rune Schneider ein Eigentor unterlief. Aufgrund eines Flutlichtschadens in Achternmeer wurde diese Begegnung in Großenkneten ausgetragen. Tore: 1:0 Kluge (35.), 1:1 Wenzel (76./HE), 1:2 Johanning (79.), 2:2 Schneider (86.).

1. Kreisklasse: SV Tungeln - TSV Großenkneten II 4:1. Bereits den dritten Sieg in Folge feierte der SV Tungeln. Gegen den Aufsteiger TSV Großenkneten gewann die Mannschaft von Jörg Gehrmann deutlich mit 4:1. Keno Harisch hatte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung geschossen, ehe nach gut einer halben Stunde ein Foulelfmeter für das zweite Tor sorgte. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff konnten die Gäste verkürzen und schöpften wieder Hoffnung auf ein besseres Ergebnis. Doch zwei weitere Treffer der Gastgeber machten den Endstand perfekt. Tore: 1:0 Harich (17.), 2:0 Grosspietsch (33./FE), 2:1 Fischer (43.), 3:1 Maskow (66.), 4:1 Grosspietsch (71.).

Sf Wüsting - VfL Wildeshausen II 1:2. „Das war ein verdienter Erfolg für Wildeshausen. Wir haben das Spiel im ersten Abschnitt verloren”, stellte Wüstings Trainer Florian Neumann fest. Sein Team kam zunächst nicht ins Spiel und lag dementsprechend mit zwei Treffern in Rückstand. Erst nach der Halbzeitpause wurden die Sportfreunde etwas besser und erarbeiteten sich Tormöglichkeiten. Diese waren aber zu keiner Zeit zwingend genug, um die Krandelstädter in Gefahr zu bringen. Daran änderte auch der Anschlusstreffer nichts mehr. Tore: 0:1, 0:2 Nitzsche (8./29.), 1:2 Schulz (79.).