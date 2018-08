Landkreis Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga rückt vor allem das Kellerduell zwischen dem Delmenhorster TB und TV Falkenburg in den Fokus.

TV Jahn Delmenhorst - TuS Hasbergen (Freitag, 19.15 Uhr). In den letzten beiden Begegnungen gegen Ahlhorn und Harpstedt mussten der TV Jahn die Überlegenheit der Gegner wohl oder übel anerkennen. Gegen Aufsteiger Hasbergen will die Mannschaft von Trainer Arend Arends wieder in die Spur kommen und punkten. Doch die Gäste haben bereits drei Erfolge verbucht und werden heftige Gegenwehr leisten.

TV Munderloh - TuS Heidkrug (Freitag, 19.30 Uhr). Munderloh ließ zuletzt durch einen knappen Erfolg gegen den TV Dötlingen aufhorchen und wird auch für den Tabellenzweiten Heidkrug ein ernstzunehmender Gegner sein.

TSV Großenkneten - SV Achternmeer (Freitag, 20 Uhr). Erst in Halbzeit zwei spielten die Großenkneter beim Sieg gegen Schlusslicht Falkenburg wie eine Spitzenmannschaft. Gegen Achternmeer sollte sich der TSV keine Auszeiten. Der Heimerfolg gegen den Ahlhorner SV wird dem SVA Rückenwind geben.

FC Huntlosen - RW Hürriyet (Sonnabend, 16 Uhr). Eine grottenschlechte Chancenverwertung in der Partie gegen den Delmenhorster TB verhinderte einen Erfolg des FC Huntlosen. Allerdings hielt Trainer Maik Seeger seiner Elf zu Gute, dass sie einen Drei-Tore-Rückstand im zweiten Abschnitt noch umbog. Wenn die Huntloser vor der Begegnung gegen den Drittletzten RW Hürriyet etwas mehr Zielwasser getrunken haben, sollten sie die drei Punkte gewinnen können. Zumal bei den Gästen derzeit etwas Unruhe herrscht und Trainer Mete Döner zurückgetreten ist.

Delmenhorster TB - TV Falkenburg (Sonntag, 15 Uhr). Mehr Kellerduell geht nicht: Der Tabellenvorletzte empfängt das Schlusslicht. Beide Teams sind noch sieglos und haben in ihren fünf Partien schon jeweils über 20 Gegentore kassiert. Während der Sieger zumindest vorübergehend einmal durchatmen kann, dürften den Verlierer schwere Zeiten erwarten.

Harpstedter TB - Ahlhorner SV (Sonntag, 15 Uhr). Nachdem die Gäste nach anfänglichen Problemen zwei Siege feiern konnten, mussten sie am Mittwoch mit dem 5:6 in Achternmeer einen Rückschlag hinnehmen. Bei dieser Niederlage fühlte sich ASV-Trainer Servet Zeyrek vor allem durch das Schiedsrichtergespann stark benachteiligt. In Harpstedt müssen die Ahlhorner nun auf Bassal Ibrahim verzichten, der in Achternmeer die Rote Karte sah. HTB-Coach Jörg Peuker war trotz des jüngsten Erfolges bei Jahn Delmenhorst nicht ganz zufrieden und fordert von seiner Elf mehr Konzentration.

SV Atlas Delmenhorst II – TV Dötlingen (Sonntag, 15 Uhr). Beide Mannschaften, die zum Saisonende weit vorne in der Tabelle erwartet werden, enttäuschten in ihren Wochentagsspielen und büßten wichtige Punkte ein. Besonders die Niederlage des Topfavoriten aus Delmenhorst in Ganderkesee überraschte. Daher sollten sich die Gäste auf einen Gegner einstellen, der mit aller Macht auf Wiedergutmachung aus ist.