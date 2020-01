Landkreis In der Handball-Landesliga spielte die C-Jugend aus Hoykenkamp in Arbergen zwei unterschiedliche Halbzeiten – und verlor deutlich. Hier die Übersicht:

Männliche Jugend B, Landesliga Nord: TS Hoykenkamp - Harpstedter TB 30:21. HTB-Trainer Werner zur Kammer, war mit dem Auftreten seiner Jungs nicht einverstanden. „Die Art und Weise, wie wir das Spiel verloren haben, war nicht in Ordnung“, sagte zur Kammer. Sein Team hätte speziell in der ersten Hälfte keine Körpersprache gezeigt. „Da fehlte der Wille“, sagte er, „vielleicht sind wir nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel ein bisschen überheblich gewesen.“ Angelo Petrocelli (12 Tore) und Dustin Kasper (8) war das nur recht. Die beiden nutzten die fehlende Aggressivität des HTB gnadenlos aus und erzielten 20 der 30 Treffer für die TSH.

HSG Grüppenbühren/ Bookholzberger TB - TV Cloppenburg 27:30. Hätten die Gastgeber gewonnen, wären sie bis auf einen Zähler ans Spitzenduo aus Schiffdorf und Arsten herangekommen. Diese hatten unentschieden gegeneinander gespielt. „Wir haben uns diese Niederlage aber selbst eingebrockt“, machte HSG-Trainer Andreas Dunkel keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit. Zwar war er mit einigen Entscheidungen der Schiedsrichter nicht einverstanden, letztlich sei es aber die mangelhafte Chancenverwertung gewesen, die seinem Team das Genick gebrochen hätte. Bis zum 11:11 verlief die Partie ausgeglichen, ehe sich der TVC, der laut Dunkel „einen guten Job machte“, auf 14:18 absetzte. Nach dem Seitenwechsel hielt die HSG dagegen. Der Rückstand betrug aber immer mindestens zwei Tore. Auf die Tabelle angesprochen, sagte Andreas Dunkel: „Wir werden in Lauerstellung bleiben.“

Männliche Jugend C, Landesliga Nord, SG Arbergen/Mahndorf - TS Hoykenkamp 35:28. „Das war eine furchtbare erste Halbzeit“, erklärte Roberto Petrocelli nach dem Spiel. „Wir haben den Gegner durch unsere technische Fehler förmlich zu Gegenstößen eingeladen“, sagte er weiter. Zur Pause war die Messe beim 22:10 längst gelesen. Doch die TSH zeigte Moral, kämpfte in der zweiten Hälfte und setzte sich in dieser mit 18:13 durch.