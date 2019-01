Landkreis Verfrühte Karnevalsstimmung in Deutschland – oder: Eine ganze Nation steckt derzeit im Handballfieber. Der Einzug der deutschen Mannschaft ins WM-Halbfinale hat die Welle der Begeisterung nochmals verstärkt. An diesem Freitag (20.30 Uhr in Hamburg) kämpft die DHB-Auswahl von Trainer Christian Prokop gegen Norwegen um den Einzug ins Endspiel. Sowohl das Spiel um Platz drei als auch das Finale gehen am Sonntagnachmittag über die Bühne – und kollidieren mit den Spielterminen auf Verbands- und Regionsebene.

Die Handballregion Oldenburg (HRO) hat auf diesen misslichen Umstand bereits frühzeitig reagiert und auf Regionsebene alle Spiele, die ab 13 Uhr angesetzt waren, abgesagt. „Wir möchten jedem Handball-Fan ermöglichen, die WM-Spiele zu sehen“, erklärt Wolfgang Sasse (Wildeshausen), Vorsitzender der HRO. Eine Ebene höher, beim Handball-Verband Niedersachsen (HVN), gilt derweil folgende Regel: Alle Begegnungen können am Finalwochenende kostenfrei verlegt werden, sollte das eine der beteiligten Mannschaften wünschen. Entsprechende Anträge seien zeitnah den Staffelleitern zu übermitteln. „Erste Anfragen der Vereine liegen bereits vor. Wir wollen den Wünschen der Vereine gerne nachkommen“, heißt es von Jens Schoof, Vizepräsident Spieltechnik.

Auch von den auf HVN-Ebene spielenden Teams aus dem Landkreis wird von diesem Angebot des Verbandes Gebrauch gemacht. „Sowohl aus unserer Mannschaft als auch vom Gegner wurde der Wunsch geäußert, das Spiel zu verlegen“, sagt Dean Schmidt, Trainer der Oberliga-Frauen der HSG Hude/Falkenburg. So wurde das für Sonntag (16.30 Uhr) in Ganderkesee geplante Heimspiel gegen VfL Oldenburg III bereits abgesagt – ein neuer Termin steht noch nicht fest. Oberliga-Rivale TV Neerstedt einigte sich mit dem Gegner VfL Stade darauf, das Spiel auf 15 Uhr (statt 16.30 Uhr) vorzuziehen. So wäre man zumindest fertig, sollte Deutschland ab 17.30 Uhr im WM-Finale zum Einsatz kommen.

Auch den Männern der HSG Hude/Falkenburg liegt für ihr Heimspiel in der Landesklasse (Sonntag, 15.45 Uhr) ein Verlegungswunsch von Gegner SG Friedrichsfehn/Petersfehn vor. „Wenn wir einen neuen Termin finden, ohne uns schlechter zu stellen, wäre das ok. Generell würden wir aber gerne wieder spielen – die Pause war schon lange genug. Außerdem wären wir pünktlich zum WM-Endspiel fertig“, sagt HSG-Trainer Lars Osterloh.

Mit solchen Eventualitäten müssen sich die HRO-Teams derweil nicht mehr befassen. „In unserem Vorstand kam direkt der Vorschlag und schlussendlich auch die Entscheidung, die Spiele kurzerhand abzusagen“, erklärt Sasse. „Wir wissen, dass es im Hinblick auf Nachholtermine durchaus problematisch sein kann, weil die Hallen belegt sind und das für die Mannschaften mehr Organisation bedeutet. Aber sowas kommt nicht so oft vor, deshalb haben wir uns dazu entschieden“, sagt der HRO-Vorsitzende. Dabei gab es an den beiden Wochenenden zuvor, als lediglich die Spiele der Vor- und Hauptrunde liefen, ein Spielverbot. Warum wurde dieses nicht von Anfang an auch für die letzten Spieltage ausgesprochen? Sasse: „Man konnte ja nicht vorhersagen, wie weit die deutsche Mannschaft tatsächlich kommt.“

Sasse zeigt sich begeistert vom bisherigen Abschneiden der Nationalmannschaft: „Ich habe es von Anfang an für realistisch gehalten, dass das Team das Halbfinale erreicht.“ Allerdings hätte sich die Mannschaft noch viel dominanter und variantenreicher präsentiert, als von ihm zu Beginn gedacht. „Die gesamte Bank ist ins Spiel gekommen, da gab es keine Einbrüche“, sagt der Wildeshauser. Seiner Meinung nach zeichnen gerade die vielen Spielertypen, die sich einbringen konnten, die deutsche Nationalmannschaft aus.

„Der Einsatz der Spieler und das Engagement der Fans beflügeln das Ganze enorm“, ist er sich sicher. Dabei liegen Erfolg und Misserfolg, so Sasse, manchmal sehr nah beieinander: „Es gehört immer auch etwas Glück dazu, und gerade in wichtigen Phasen spielen auch kleinere technische Fehler eine Rolle.“

Sasse hofft, dass das deutsche Team auch das Finale erreicht und die Öffentlichkeit noch mehr in ihren Bann ziehen kann. „Die Zuschauer sehen, dass es um richtig was geht, dass keiner meckert, aber jeder vollen Körpereinsatz zeigt. Das ist sehr vorbildlich“, blickt er auf die vergangen Spiele zurück. Und bei einem ist der HRO-Vorsitzende sich ganz sicher: „Unterm Strich gewinnt bei dieser WM der Handball als Sport.“