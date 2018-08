Kreispokal: Paarungen stehen fest

Landkreis Im Fußball-Kreispokal sind am Mittwochabend die nächsten beiden Runden ausgelost worden. Dazu begrüßte der Vorsitzende des hiesigen NFV-Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst, Erich Meenken, 40 Vereinsvertreter im Schützenhof Kirchhatten. „Glücksfee“ an der Lostrommel war Jens Dzatkowsky, Vertreter des Hauptsponsors des Kreispokals von der Krombacher-Brauerei. Ihm zur Seite stand in Vertretung für den verhinderten Spielausschussvorsitzenden Thomas Luthardt der Jugendausschussvorsitzende Knut Hinrichs. Die Zwischenrunde wird am Dienstag, 5. September (19 Uhr), ausgespielt. Die Partien des Achtelfinals sind für Dienstag, 19. September (19 Uhr), geplant.

Die Spiele der Zwischenrunde: FC Huntlosen - SV Atlas Delmenhorst II, Harpstedter TB - TV Dötlingen, VfL Wildeshausen II - VfL Stenum II, SV Tur Abdin Delmenhorst II - Ahlhorner SV, Delmenhorster TB - TV Munderloh.

Achtelfinale: TuS Vielstedt - Huntlosen/Atlas II, TuS Heidkrug - TV Jahn Delmenhorst, SV Tungeln - FC Hude II, Wildeshausen II/Stenum II - VfR Wardenburg, Beckeln Fountains - TuS Hasbergen, TSV Ganderkesee - DTB/Munderloh, Abdin II/Ahlhorn - Harpstedt/Dötlingen, RW Hürriyet - TSV Großenkneten.