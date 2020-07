Tennis: Vereinspokal sorgt für zusätzliche Anreize

Landkreis Ab Juli startet mit dem TNB-Vereinspokal ein komplett neues Angebot für die Tennis-Vereine in Niedersachsen und Bremen und vor allem für Spielerinnen und Spieler, die den mannschaftlichen Wettbewerb lieben.

„Neue Spielformen zu erarbeiten, gehört zu den strategischen Zielen im TNB“, erläutert Vizepräsident Mannschafts-/Wettkampfsport Jörg Kutkowski. Und gerade in diesem Sommer sei die Schaffung eines zusätzlichen Angebotes mit einem hohen Identifikationsgrad mit dem Verein wichtig. Denn: Um Auf- und Abstieg geht es bei den Punktspielen in diesem Sommer schließlich nicht. Für genau jene, denen nun ein Anreiz fehlt, gibt es den TNB-Vereinspokal. Es geht um den Gesamtsieg für den eigenen Verein und um Preise im Gesamtwert von über 16 000 Euro.

„Uns ist bewusst, dass in vielen Mannschaften diskutiert wurde, ob man nun am Punktspielbetrieb teilnehmen soll oder nicht“, erklärt TNB-Präsident Raik Packeiser. „Und mit Sicherheit gab es Mannschaften, die abgemeldet haben, obwohl ein Teil der Spieler gerne dabei gewesen wäre. Ihnen bieten wir nun eine neue Plattform, denn wir wissen, dass die Spiele in einem Team für den Verein das Herzstück des Sports im TNB sind.“

Und man kann mehr gewinnen, als die eigene Konkurrenz – das ist die Teamchallenge. Es werden überdies Punkte ausgeschüttet für gemeldete Mannschaften, Siege in der Haupt- und Nebenrunde und für besonders klare Gewinne. Sämtliche Punkte werden auf dem Vereinskonto addiert und durch die gemeldeten Mannschaften geteilt. Der Verein mit den meisten Punkten ist Sieger der Vereinschallenge.

Die wichtigsten Infos: Als Konkurrenzen werden Damen, Damen Ü 50, Herren und Herren Ü 50 angeboten. Gespielt wird im K.o.-System mit Nebenrunde (Minimum zwei Spiele pro Team). Die Spieltage liegen in der Woche, gespielt wird von Mitte Juli bis Mitte September. Jeder Verein kann pro ausgeschriebener Konkurrenz eine oder mehrere Mannschaften melden. Für den Einsatz in den Pokalspielen sind alle Spieler/-innen berechtigt, die für diesen Verein lizenziert sind. Das Spielen in zwei Mannschaften in derselben Pokalrunde ist ausgeschlossen. Pro Begegnung werden zwei Einzel und ein Doppel gespielt, der dritte Satz wird im Match-Tiebreak entschieden.

Ein Team besteht am Spieltag aus vier Personen. Dabei hat jeder Spieler nur einen Einsatz, entweder im Einzel oder Doppel. Der Verlierer der ersten Runde nimmt an der Nebenrunde teil, der Verlierer der weiteren Pokalpartien scheidet aus. Insgesamt soll es zwölf Konkurrenzen mit LK-Abstufungen für Damen, Herren, Damen 50 und Herren 50 geben. Der Wettbewerb wird über nuliga abgewickelt, die Meldephase endet am 12. Juli.