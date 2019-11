Landkreis Es wird buchstäblich um die Wette geschmettert: Gleich vier Begegnungen mit Landkreis-Beteiligung gehen an diesem Wochenende in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren über die Bühne. Dabei kommen auch alle drei Teams aus der Region zum Einsatz. Die meiste Brisanz verspricht das Kellerduell zwischen dem Hundsmühler TV und dem ESV Lüneburg. Aber auch die beiden Vertretungen des TV Hude sind gefordert.

TV Hude II - Spvg. Oldendorf (Samstag, 12 Uhr). Dank des guten Saisonstarts mit 6:4 Punkten können die Gastgeber gegen den Tabellenfünften befreit aufspielen. „Leider kann man Oldendorf im Vorfeld kaum einschätzen, weil sie regelmäßig anders aufstellen“, erklärt Hudes Spitzenspieler Finn Oestmann.

Sollte beispielsweise mit Torben Jürgens die Nummer eins der Gäste ausfallen, würde sich die Ausgangslage schlagartig ändern: „Dann hätten wir gute Chancen, vielleicht einen Punkt mitzunehmen“, so der frischgebackene Vize-Bezirksmeister. Jürgens war am vergangenen Wochenende gegen Hundsmühlen gesundheitlich so angeschlagen, dass er ein Einzel kampflos abgeben musste. Ein Blick in die Statistik offenbart, dass Oldendorf – auch aufgrund der Rotationen – bei einer 8:13-Bilanz in den Doppeln anfällig ist.

TV Hude - Spvg. Oldendorf (Samstag, 17 Uhr). Die Oldendorfer bekommen an diesem Samstag die doppelte „Hude-Dröhnung“. Nach der Reserve bittet auch der Tabellenführer die Spielvereinigung zum Stelldichein in der Hohelucht-Halle. Die erste Garnitur ist mit 12:0 Zählern das Maß der Dinge und greift nach einer fünfwöchigen Pause wieder in das Liga-Geschehen ein.

„Für uns war Oldendorf vor der Serie ein Meisterschaftskandidat“, sagt Hudes Kapitän Felix Lingenau. „Durch die verletzungs- oder krankheitsbedingten Ausfälle haben sie schon ein paar Punkte abgegeben.“ Die Hausherren werden alles daran setzen, ihre weiße Weste zu wahren, um im Fernduell mit dem Titelrivalen Lunestedt II (13:1 Punkte) weiterhin eine Nasenlänge voraus zu sein.

TSG Dissen - TV Hude II (Sonntag, 10.30 Uhr). Im Teutoburger Wald erwartet den TVH eine hart zu knackende Nuss. Dissen ist ausgeglichen besetzt und hat mit Janis Redeker (10:2-Einzelbilanz) einen absoluten Punktelieferanten im mittleren Paarkreuz. Die Teams dürften sich auf Augenhöhe begegnen.

Hundsmühler TV - ESV Lüneburg (Sonntag, 12.30 Uhr). Als Vorletzter können die Hundsmühler im Aufsteigerduell gegen das Schlusslicht mit einem Triumph zwei ungemein wichtige Zähler für den Klassenerhalt sammeln. Zugleich würde sich der Abstand zum direkten Mitkonkurrenten vergrößern. Derzeit ist der HTV mit 3:11 Zählern knapp vor Lüneburg (2:8).

„Sollten wir es schaffen, nach dem Unentschieden gegen Oldendorf erneut zu punkten, wäre es fantastisch“, sagt Hundsmühlens Spitzenspieler Marek Janssen. Lüneburg ist bisher auf den ersten drei Positionen stark besetzt und fällt dahinter etwas ab. Janssen pocht vor allem auf den Heimvorteil: „Für uns gilt, von Anfang an wach zu sein. In eigener Halle vor hoffentlich wieder einigen Zuschauern wäre es super, wenn wir am Ende punkten.“