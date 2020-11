Virus-Pandemie: 30 neue Corona-Fälle im Landkreis Oldenburg

Landkreis 30 neue Infektionen mit dem Coronavirus gibt es im Landkreis Oldenburg. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt 1405 bestätigte Fälle. Davon gelten 1074 Personen als genesen, 16 sind verstorben. Somit gibt es aktuell 315 mit dem Coronavirus infizierte Personen. In Quarantäne befinden sich im Kreisgebiet 869 Bürger.

Zu den definierbaren und eingrenzbaren – jedoch abnehmenden – Infektionsschwerpunkten gehören weiter die Fleisch- und Schlachtbranche (17 Fälle) und Pflegeeinrichtungen (25 Fälle). Mehr als 270 Fälle sind diffus in der Bevölkerung verteilt. Der kumulative Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt nach Berechnung des Landesgesundheitsamtes bei 99,3 (Vortrag 114,6). Der Wert gibt an, wie viele Personen bezogen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen neu an Corona erkrankt sind.

Die einzelnen Kommunen im Landkreis Oldenburg: • Dötlingen: 36 Corona-Fälle insgesamt (+2), aktuell infiziert 7 (-2 ), genesen 29 (+4) • Ganderkesee: 188 Corona-Fälle (+3), aktuell infiziert 49 (-2), genesen 136 (+5), verstorben 3 (+-0) • Großenkneten: 420 Corona-Fälle (+7), aktuell infiziert 97 (+-0), genesen 317 (+7), verstorben 6 (+-0) • Harpstedt: 90 Corona-Fälle (+1), aktuell infiziert 42 (-6), genesen 48 (+7) • Hatten: 78 Corona-Fälle (+5), aktuell infiziert 15 (+2), genesen 63 (+3) • Hude: 79 Corona-Fälle (+1), infiziert 15 (-1), genesen 64 (+2) • Wardenburg: 82 Corona-Fälle (+2), aktuell infiziert 17 (+-0), genesen 65 (+2) • Wildeshausen: 432 Corona-Fälle (+9), aktuell infiziert 73 (-6), genesen 352 (+15), verstorben 7 (+-0)

