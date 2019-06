Landkreis /Wardenburg /Brake Grund zum Jubeln für die Jugendfeuerwehr Wardenburg: Zum allerersten Mal hat sie sich in diesem Jahr für den Landesentscheid der Jugendfeuerwehren qualifiziert. Hier tritt der Feuerwehrnachwuchs am kommenden Wochenende in Wildeshausen gegen die Besten des Landes Niedersachsen an.

Unter 42 Jugendfeuerwehren aus dem Bezirk Weser-Ems konnten die Wardenburger Jungfeuerwehrleute am Sonntag in Brake überzeugen und den 6. Platz erreichen. Jetzt heißt es, auch auf der Landesebene alles zu geben.

Doch die Wardenburger waren nicht die einzigen aus dem Landkreis Oldenburg, die bei bestem Sonnenwetter und einer leichten Brise am Bezirksentscheid teilnahmen. Auch die Jugendfeuerwehren Beckeln, Ganderkesee sowie Kirch- und Klosterseelte vertraten die Oldenburger Landkreisfarben. Sie hatten sich etwa vier Wochen zuvor beim Kreisentscheid für diesen Wettbewerb qualifiziert. Bei 42 gestarteten Gruppen belegten alle durchweg gute Plätze.

Nach vielen Jahren nahm die Jugendfeuerwehr Kirch- und Klosterseelte zum zweiten Male am Bezirksentscheid teil und belegte einen zufriedenstellenden 28. Platz. Fast passend zur Faschingsgemeinde belegte die Jugendfeuerwehr Ganderkesee den 11. Platz. Sehr zur Freude des Kreisjugendfeuerwehrwartes Werner Mietzon, der auch gleichzeitig Bezirksjugendfeuerwehrwart ist, konnte er Wardenburg zum 6. Platz gratulieren und einen Pokal überreichen. Und die Freude hielt an, als er der Jugendfeuerwehr Beckeln zum 2. Platz gratulieren konnte. Platz 1 belegte die Jugendfeuerwehr Jade.

Da sich die acht Erstplatzierten für den Landesjugendfeuerwehrentscheid am kommenden Wochenende in Wildeshausen qualifizieren, ging der Wunsch von Mietzon, dass auch Jugendfeuerwehren aus seinem Landkreis in Wildeshausen vertreten sind, in Erfüllung.

Für die Jugendfeuerwehren Beckeln und Wardenburg wird bestimmt noch einmal eine übungsintensive Woche anstehen, denn sicherlich werden sie sich zum Ziel setzen, ihren Landkreis beim Landesentscheid der besten Jugendfeuerwehren aus Niedersachsen beim Bundeswettbewerb würdig zu vertreten. Unter anderem müssen sie am Sonntag, 30. Juni, ab 8 Uhr im Krandel beweisen, einen schnellen Löschangriff korrekt ausführen zu können.