Landkreis Der Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst hat die Winterpause eingeläutet. Zeit für ein Saison-Zwischenfazit in den unteren vier Kreisklassen.

• 2. Kreisklasse

Nach zwei Jahren will der SC Colnrade bald wieder in der 1. Kreisklasse angreifen. Die Chancen dazu stehen gut, denn das Team von Spielertrainer Sascha Albers belegt mit klarem Vorsprung Platz eins. Die Mannschaft um Toptorjäger Dominik Albers (23) ist nach 14 Spielen noch ungeschlagen und will daran natürlich auch nach der Winterpause anknüpfen. Spannend wird es im Kampf um die weiteren Aufstiegsplätze. Die beste Ausgangslage hat TSV Großenkneten II mit 28 Punkten, dahinter lauert aber der TSV Ippener mit nur einem Zähler weniger. Auch Borussia Delmenhorst (26) und Baris Delmenhorst II (25) sind nicht abzuschreiben. Dagegen hat der TuS Vielstedt, der im Sommer aus der 1. Kreisklasse abgestiegen war und im Umbruch steckt, nicht mehr mit einem möglichen Wiederaufstieg zu tun. Auch die traditionsreichen Sportfreunde aus Littel stecken als Tabellensechster derzeit eher jenseits von Gut und Böse.

Torjäger 2. Kreisklasse 1. Dominik Albers 2. Kreisklasse 1. Dominik Albers SC Colnrade/ 23 Tore 2. Matthias Ideker 2. Matthias Ideker TSV Ippener/ 21 Tore 3. Alijan Heydari 3. Alijan Heydari VfR Wardenburg/ 17 Tore 3. Spejtim Mujuj 3. Spejtim Mujuj SV Baris Delmenhorst II/ 17 Tore 5. Sebastian Bartelt 5. Sebastian Bartelt GW Kleinenkneten/ 13 Tore 3. Kreisklasse 1. Tobias Kern 3. Kreisklasse 1. Tobias Kern FC Hockensberg/ 23 Tore 2. Gabriel Kaya 2. Gabriel Kaya Bookholzberger TB/ 20 Tore 2. Jan Wehrenberg 2. Jan Wehrenberg Bookholzberger TB/ 20 Tore 4. Pascal Schmidt 4. Pascal Schmidt VfL Wildeshausen II/ 18 Tore 5. Mehmet Seren 5. Mehmet Seren Hicretspor Delmenhorst II/ 10 Tore 4. Kreisklasse 1. Ralf Kruse 4. Kreisklasse 1. Ralf Kruse TV Munderloh II/ 29 Tore 2. Steffen Schönnagel 2. Steffen Schönnagel FC Hude IV/ 17 Tore 3. Mustafa Hazimeh 3. Mustafa Hazimeh Delmenhorster BV II/ 16 Tore 3. Dennis Spittel 3. Dennis Spittel GW Kleinenkneten II/ 16 Tore 5. Jannik Wallner 5. Jannik Wallner VfL Wildeshausen IV/ 15 Tore 5. Kreisklasse 1. Gabriel Bierre 5. Kreisklasse 1. Gabriel Bierre Tur Abdin Delmenhorst III/ 30 Tore 1. Sascha Rose 1. Sascha Rose TV Jahn Delmenhorst III/ 30 Tore 3. Kenneth Klapprodt 3. Kenneth Klapprodt SV Baris Delmenhorst III/ 14 Tore 4. Lukas Polacek 4. Lukas Polacek TuS Vielstedt II/ 13 Tore 5. Patrick Meyer-Ebrecht 5. Patrick Meyer-Ebrecht TSV Ippener II/ 11 Tore 2. SPIELTAG

Im Abstiegskampf ist derweil noch gar nichts entschieden – wobei hier abzuwarten bleibt, ob es nach dem Rückzug des TV Falkenburg II überhaupt noch sportliche Absteiger gibt. Mit den Sf Wüsting II, der SG Bookhorn und dem SC Dünsen haben drei Teams bisher nur sieben Zähler sammeln können. Die vermeintlich beste Ausgangslage hat Bookhorn, da sie noch zwei Spiele weniger auf dem Konto haben.

• 3. Kreisklasse

Hier hat sich das Feld mittlerweile schon gelichtet. Von 14 gestarteten Mannschaften sind nur noch zwölf dabei. Kurz vor der Winterpause kam der Rückzug der TSG Hatten-Sandkrug. Dreimal in Folge waren die Sandkruger aus personellen Gründen nicht zu ihren Spielen angetreten. Damit geht es für sie in der kommenden Saison nur noch in der 4. Kreisklasse weiter. Überhaupt wird es am Saisonende keinen Absteiger aus dieser Liga mehr geben: Vor der TSG hat bereits TuS Hasbergen II sein Team abgemeldet, so dass die beiden Abstiegsplätze „belegt“ sind.

Nach oben würden sich gerne andere verabschieden. Derzeit läuft alles auf einen Zweikampf zwischen dem VfL Wildeshausen III (25) und Bookholzberger TB II (24) hinaus, die derzeit die Aufstiegsplätze belegen. Dahinter lauern Delmenhorster TB III (19) und VfL Stenum III (18).

• 4. Kreisklasse

Abgesehen vom SC Colnrade und dem TV Jahn Delmenhorst III in der 5. Kreisklasse, ist Tabellenführer TV Munderloh III die einzige Kreisklassen-Mannschaft, die noch nicht verloren hat. Ebenfalls gut aufgestellt ist einer der kleinsten Landkreis-Vereine: Die Kickers Ganderkesee sind mit 24 Punkten auf einem Aufstiegsplatz – von hinten droht aber Gefahr vom VfL Wildeshausen IV, der erst sieben Spiele absolviert, dabei aber sechs Siege gefeiert hat. Zudem brillieren die Wildeshauser, die auch den einen oder anderen ehemaligen Landes- und Bezirksligaspieler in ihren Reihen haben, mit ihrer Offensivstärke: Durchschnittlich erzielt der VfL 6,6 Tore pro Begegnung.

Der Abstieg droht dem BSV Benthullen-Harbern, der damit die schlechteste erste Mannschaft ist (4 Punkte). Hinter dem BSV liegt nur noch der Delmenhorster BV II (3), der mit 80 Gegentoren gleichzeitig auch die „Schießbude“ des Fußballkreises ist. Auch für TuS Döhlen (12) könnte es am Ende eventuell noch einmal eng werden.

• 5. Kreisklasse

In der untersten Liga haben die Delmenhorster Teams das Sagen. Stand jetzt, machen sie den Aufstieg wohl unter sich aus: Auf Platz eins bis vier lauern Delmenhorster Mannschaften, die auf den Sprung in die 4. Kreisklasse hoffen. Angeführt wird die Tabelle vom TV Jahn Delmenhorst IV, der zudem die fairste Mannschaft aller Kreisklassen ist. In elf Spielen kassierte man erst fünf Gelbe Karten.

Doch nicht nur an der Tabellenspitze mischen die Stadt-Vereine das Geschehen auf, auch im Tabellenkeller findet man Delmenhorster: Der KSV Hicretspor III ist Schlusslicht mit gerade einmal einem Punkt auf elf Spielen. Damit ist es das schlechteste Kreisklasse-Team überhaupt – und hofft auf eine Wende nach der Winterpause.