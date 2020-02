Langenberg Der Schützenverein Langenberg feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet auch das Gemeindeschützenfest 2020 in Langenberg statt. Es wird wieder ein großes Partywochenende geben vom 31. Juli bis 3. August. Erstmals wird der Schützenverein sein Schützenfest mit Maurino Kudlorz aus Ganderkesee (Sound & Light Technic Solutions) ausrichten. Kudlorz stellte auf der Jahreshauptversammlung das Programm vor.

Festprogramm

Der Ablauf der tollen Tage in Langenberg wird ähnlich sein wie in den Vorjahren. Unter anderem werden die Housedestroyer, das Chaos Team und die Band Edelweiß für gute Stimmung sorgen. Am Samstag können sich die Besucher des Langenberger Schützenfestes über einen Auftritt von Ballermann-Sängerin Isi Glück freuen („Das Leben ist ne Party“).

Bürgerschützenkönig

Das 100-jährige Vereinsbestehen wird auch schon vor dem Jubiläums- und Gemeindeschützenfest gewürdigt, und zwar mit einer „Schießsportwoche“ vom 25. bis 28. März. Hier werden neben dem traditionellen Pokalschießen (KK-Auflage) diverse Luftgewehr- und Luftpistolen-Wettbewerbe ausgetragen. Auf dem Langenberger Schützenfest wird dann erstmalig ein „Bürgerschützenkönig“ gekürt.

Wahlen zum Vorstand

Zur Mitgliederversammlung zum Auftakt des Jubiläumsjahrs waren 51 Mitglieder gekommen. Sie stimmten unter anderem über Veränderungen im Vorstand ab. Torben de Groot kandidierte nach 20 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr. Ebenso stellte Pascal Buntrock sein Vorstandsamt wegen seines Wegzugs aus der Gemeinde zur Verfügung. Auch er war fast 20 Jahre als Jugendleiter und Sportwart im Vorstand tätig. Vorsitzender Andreas Mehldau bedankte sich bei beiden unter dem Applaus der Mitglieder für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle des Vereins. Als Nachfolger wurden einstimmig Matthias Crull (2. stellvertretender Vorsitzender) und Martin Kunst (Sportwart) gewählt. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig bestätigt: Andreas Mehldau (1. Vorsitzender), Manfred Jaschke (1. stellv. Vorsitzender), Wilfriede Meyer (Schatzmeisterin), Cornelia Rüdebusch (Schriftwartin), Silke von Minden (Damensportleiterin), Dirk Osterloh (Jugendleiter) und Volker Rüdebusch (Leiter der Pistolenabteilung).

Mitglieder des Vereins wurden für 25-, 40-, 50-jährige und 60-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. So überreichte der stellvertretende Vorsitzende Manfred Jaschke zum Beispiel an Helmut Bolte, Wilfried Vosteen, Rolf Schote und Horst Tebje für 60-jährige Mitgliedschaft im Verein und im Schützenbund die Ehrennadel in Gold des Deutschen Schützenbundes.

Sportliche Erfolge

Schießsportliche Erfolge gab es im vergangenen Jahr. Die Langenberger konnten zum fünften Mal in Folge die Gesamtwertung des Schützenkreises Delmenhorst und Umgebung erringen. Bei den Landesmeisterschaften des Nordwestdeutschen Schützenbundes verbuchte Cornelia Rüdebusch mit der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft den größten Erfolg unter den Startern des Schützenverein Langenberg.

Auf Gemeindeebene gab es ein tolles Ergebnis für Lina Brauer: Sie wurde Gemeindekönigin der Schützenjugend. Jugendleiter Dirk Osterloh berichtete von weiteren Erfolgen der Jugend auf Kreis- und Bezirksebene. Das Training der Jugend wird weiterhin freitags ab 17 Uhr stattfinden.

W-Lan im Schießstand

Die Mannschaft des Schützenverein Langenberg startet in der Bezirksoberliga des Oldenburger Schützenbundes und konnte sich dort im Mittelfeld platzieren und wird somit auch im nächsten Jahr in dieser Klasse starten. Ein Dank ging an Pascal Stalling, der für W-LAN in der Schießsportanlage gesorgt hatte.