Lauftreff lobt „Schleife“

Von einer hervorragend organisierten Veranstaltung mit einer gut zu belaufenden Strecke berichtet der Ganderkeseer Lauftreff in seiner Nachlese zur Sandkruger Schleife. Dort gingen kürzlich sieben Sportler der Gruppe an den Start: Selina Ahlers (von links), Gernot Kauß, Birgit Möller, Marc Möller, Britta Smith, Robert Oestmann und Karin Fangmeier. Unter den 1500 Startern wurde Selina Ahlers in ihrer Altersklasse 100. (1:13:08 Stunden), Birgit Möller belegte Platz 237 (1:25:49), Britta Smith Platz 236 (1:25:49), Karin Fangmeier Platz 270 (1:30:49), Robert Oestmann Platz 22 (51:33 Minuten), Marc Möller Platz 46 (54:05) und Gernot Kauß Platz 576 (1:39:52). BILD: