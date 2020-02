Lüerte „Ich bin überrascht und weiß gar nicht, was ich sagen soll“, blickte Vorsitzender Dirk Depken etwas verdattert aber freudig in die Runde. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Lüerte-Holzhausen überreichte ihm der Zweite Vorsitzende Holger Siemer einen Präsentkorb. Woran Depken wohl selbst gar nicht gedacht hatte – er ist seit 30 Jahren im Vorstand. Erst als Jugendwart, dann als Schießwart und später als Sportleiter war er im Vorstand tätig. Inzwischen führt er den SV Lüerte-Holzhausen seit 2011 als Erster Vorsitzender. „Du gibst nicht 99,8 Prozent, sondern 200 Prozent. Für viel Fleiß, viel Arbeit und viele Wege und Besprechungen zum Wohle des Vereins danken wir dir“, sagte Siemer unter dem Beifall der stehenden Mitglieder.

Zuvor hatte Depken seinen Jahresbericht abgegeben. Außerdem leitete er die notwendigen Wahlen zum Vorstand. Zum Sportleiter wurde Marc Jäschke wiedergewählt. Bestätigt wurden ebenso der Zweite Kassenwart André Neubauer und die Zweite Damenleiterin Daniela Kassner sowie der Zweite Jugendwart Michael Kassner. Außerdem erhielt Antje Kaßner als Dritte Jugendwartin das Vertrauen. Neu in den Vorstand kam Stefanie Jütting. Letztere wurde damit auch zum Leutnant befördert.

Ferner stand die Ehrung des Vereinsmeisters auf der Tagesordnung. Hier konnte sich Michael Kassner als bester Schütze des Vereins mit Urkunde, Orden und goldener Plakette feiern lassen.

Beraten wurde zuvor die Teilnahme am Umzug rund um „750 Jahre Stadtrechte“ in Wildeshausen. Am Pfingstsamstag wird Holger Siemer die Lüerter und Holzhauser beim Schießen der Gilde um den Gastkönig vertreten. Für eine Teilnahme an dem geplanten Umzug am 5. September mit Varianten wie Themenwagen, Erntewagen, Zeitepochen mit Landmaschinen oder einer Fußgruppe sprachen sich die Schützenschwestern und -brüder aber nicht aus. „Das können wir nicht leisten. Viele Mitglieder sind schon in anderen Aktionen eingeplant“, begründete Depken den Beschluss.

Darüber hinaus erklärte Gerold Meyer-Nicolaus den Inhalt seines Dringlichkeitsantrags. „Die Erneuerung von fünf Fenstern und der Eingangstür im Schießstand ist notwendig. Wir müssen etwas unternehmen“, erklärte Meyer-Nicolaus weiter. Aber die Kassen des Vereins sind nach der Modernisierung der Schießtechnik leer.

2018 lehnte die Stadt einen Zuschuss zur Technik ab. 2019 fanden neue Gespräche statt, die in der Antragstellung auf Erhalt des Gebäudes endeten. Eine Zustimmung wurde signalisiert. 11 000 Euro würde die Sanierungsmaßnahme kosten. 5000 könnten von der Stadt kommen, 6000 Euro von Kreis- und Landessportbund. „Wenn diese Zuschüsse so fließen, dann gehen wir daran“, sagte Meyer-Nicolaus und erhielt dafür das einstimmige Votum der Mitglieder. Notwendig wurde der Beschluss, da für die Bauelemente eine Lieferzeit von drei bis vier Monaten besteht.