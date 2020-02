Lutten /Stenum Die B-Juniorenfußballer des VfL Stenum sorgen in diesem Winter im Wochentakt für Erfolgsmeldungen. Nur sieben Tage nach dem Titel bei der Futsal-Kreismeisterschaft setzte sich der Landeslist auch auf Bezirksebene durch und qualifizierte sich für die Landesmeisterschaft. Dagegen sind Stenums C-Junioren ausgeschieden.

• B-Junioren

Mit einem 2:0 gegen TuS Eversten und einem 3:0 gegen BV Cloppenburg gelangen dem Team vom Stenumer Trainergespann Malte Tönjes/Maurice Kulawiak in den ersten beiden Begegnungen gleich zwei sichere Siege. Etwas schwerer tat sich der VfL beim 1:0 gegen SV Rasensport DJK. Gegen den sehr defensiv stehenden und auf Konter lauernden Gegner hatten die Stenumer Glück, dass einmal ihr Torhüter in höchster Not und einmal der Pfosten rettete.

Es folgte die schwere Aufgabe gegen JFV Leer – und hier sah sich Stenum schnell einem 0:2-Rückstand gegenüber. „Danach haben sich die Jungs aber gefangen und richtig Gas gegeben“, berichtete Tönjes, dessen Team sich in einem offenen und hochklassigen Spiel noch ein 2:2 erkämpfte. Somit fiel im letzten Spiel gegen den TuS Lutten die Entscheidung. Die Gastgeber, die als Vizemeister des Kreises Vechta erst kurzfristig für RW Damme eingesprungen waren, warfen alles in die Waagschale. Doch die Stenumer hielten dagegen und setzten sich am Ende mit 2:0 durch. Das reichte, um sich mit 13 Punkten knapp vor Leer (11) und Lutten (10) zu behaupten.

Bereits am kommenden Sonntag geht es mit der Landesmeisterschaft in Salzgitter weiter. „Chancenlos sind wir auch dort auf keinen Fall“, blickt Tönjes voraus.

Ausblick Für die A-Junioren finden die Futsal-Bezirksmeisterschaften am kommenden Sonntag, 9. Februar, ab 11 Uhr ebenfalls in Lutten statt. Der Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst wird auch bei diesem Turnier durch den VfL Stenum vertreten. Der Landesligist trifft auf folgende Gegner: JSG Emstek/Höltinghausen, JSG Großefehn, JSG Westerhausen/Neuenkirchen/Buer, TuS Eversten und VfL Oythe. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für die Landesmeisterschaften in Gifhorn (16. Februar)

• C-Junioren

Mit stolzgeschwellter Brust konnten die Schützlinge von VfL-Trainer Carsten Barm ihre Heimreise antreten. „Obwohl wir heute ausgeschieden sind, können wir auf eine tolle Hallensaison zurückblicken“, sagte Barm nach Turnierende zufrieden. Der VfL wurde Dritter.

Gleich die erste Begegnung erwies sich als Schlüsselpartie. „Wir haben 3:1 gegen Langförden/Bühren geführt, haben es aber nicht geschafft, den Vorsprung zu verwalten“, erklärte Barm. Sein Team habe weiter nach vorne gespielt und Kontertore gefangen. Mit 3:4 ging das Spiel noch verloren. „Das müssen die Spieler noch lernen“, sagte der Trainer.

Gegen die JSG Westerende/Ihlow/Riepe – der spätere Turniersieger – erkämpften sich die Stenumer ein Unentschieden (1:1). „Da haben wir aber deutlich schlechter als zuvor gespielt“, befand Barm. Kurz vor dem Abpfiff erzielte sein Team erst den Ausgleich.

Es folgten zwei souveräne Siege gegen die SG SW Oldenburg II (6:1) und den VfL Löningen (2:0). Langförden/Bühren hatte das Glück des Tüchtigen und schlug Löningen mit einem „Last-Minute“-Tor mit 4:3. „Sonst wären wir Zweiter geworden. Wir hatten das bessere Torverhältnis“, so Barm.