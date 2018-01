Magdeburg /Bookholzberg Eine verdiente Niederlage war es, das sieht Stefan Buß ein. Allerdings habe sich seine Mannschaft beim 26:40 (11:21) gegen den SC Magdeburg vom Favoriten zu hoch abspeisen lassen – und das schmeckte dem Trainer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg überhaupt nicht. „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Wir haben zu hoch verloren“, so Buß, der mit seinen A-Junioren in der Handball-Bundesliga den letzten Platz belegt.

Den mit Nationalspielern gespickten Magdeburgern hatte der Außenseiter zu Beginn der Partie ordentlich eingepfeffert. Die Leistung seiner Mannschaft in den ersten 14 Minuten konnte sich HSG-Coach Buß auf der Zunge zergehen lassen. Immer wieder fanden die Bookholzberger Henk Braun in guten Positionen – und der Kreisläufer brachte die Versuche im gegnerischen Tor unter.

Über das 4:5 (8. Minute) und 8:9 (14.), welches jeweils Braun erzielte, brachen Magdeburg und das HSG-Team noch gemeinsam das Brot. Danach wurde es allerdings bitter für die Gäste. Zwölf Treffern der Hausherren standen bis zur Halbzeit lediglich drei weitere Tore der Bookholzberger entgegen, denen diese Phase gehörig den Appetit verdarb. „Bis dahin waren wir gut im Spiel. Dann haben wir aber zu überhastet abgeschlossen, und Magdeburg ist schnell davongezogen“, erklärte Buß. Nach der Zehn-Tore-Führung zur Halbzeit präsentierten sich die Gastgeber in der Folge abgebrüht und packten noch einmal 19 Treffer drauf.

„Es ärgert mich, dass es am Ende 40 Tore waren. Wir haben das Problem, dass wir uns in solchen Spielen immer sieben bis zehn Minuten lang eine Auszeit nehmen“, sagte der HSG-Trainer. Spitzenmannschaften wie der Sportclub würden das gnadenlos ausnutzen. Die individuelle Klasse solcher Teams sei natürlich herausragend, möchte Buß den Bissen aber nicht größer machen als den Mund.

Die Magdeburger ließen auch in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. „Wir haben weitergekämpft, waren dabei aber nicht clever genug“, meinte Buß. Nach dem ersten Sieg in der Bundesliga in der Vorwoche gegen TV Oyten (27:25) konnte der Heißhunger der Bookholzberger auf weitere Punkte also nicht gestillt werden.