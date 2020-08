Maurice Kulawiak übernimmt 2. Mannschaft: Stenums neuer Trainer ist ein Bekannter

Frage: Wie groß ist die Freude, dass nun wieder Trainings- und Testspiele möglich sind und auch der Saisonstart Anfang September feststeht?

Frage: Können Sie der Saison auch etwas Positives abgewinnen?

Frage: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Frage: Gibt es Veränderungen zur neuen Saison?

Frage: Was sind die Ziele für die nächste Spielzeit?

Kulawiak: Zu allererst – und das ist die oberste Priorität für uns – mit diesem Jungen Team, den Klassenerhalt zu schaffen. Was am Ende dabei rum kommt, sehen wir dann.

Frage: Was muss getan werden, um das Ziel zu erreichen?

Kulawiak: Ich bin mit meinem Kader so wie er jetzt aufgestellt ist absolut zufrieden und bin auch der Meinung, dass wir so viel Potenzial besitzen, um die Liga zu halten. Nichtsdestotrotz, um uns noch ein bisschen in der Breite zu verstärken, würde ich mich nicht dagegen wehren wenn uns der ein oder andere Spieler noch verstärken würde. Da wir auch noch einige Spieler haben, die mit dem Studium beschäftigt sind, würde das schon Sinn ergeben.

Frage: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den anderen Herrenmannschaften?

Frage: Wie kann man sich das vorstellen?

Frage: Wie ist der Austausch mit den Jugendteams?

Kulawiak: Wir sind im engen Kontakt mit der A-Jugend. Dort machen es mir Tim Müller und Julian Burkhardt sehr leicht. Wir planen schon sehr weit voraus und sind wirklich alle auf einem Level. Ohnehin klappt es bei uns im Verein mit der Zusammenarbeit sehr gut. Das ist und war schon immer unser großes Plus beim VfL – egal in welcher Situation. Dies durfte ich in meiner Trainertätigkeit in Stenum schon sehr oft kennenlernen, und das ist der Grund warum ich mich persönlich hier auch so wohlfühle.