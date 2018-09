Munderloh Nach den teilweise guten Ergebnisse vom TV Munderloh in der Fußball-Kreisliga musste das Team von Trainer Ralf Eilenberger am Freitagabend gegen den TSV Ganderkesee eine unerwartet deutliche 0:5 (0:2)-Niederlage einstecken.

Auch für Gästetrainer Stephan Schüttel kam dieser klare Erfolg überraschend, da ihm noch am Spieltag einige Hiobsbotschaften seines Kaders erreichten und er seine geplante Aufstellung ändern musste. Die Begegnung begann für die Platzherren so, wie auch erwartet wurde. Die Munderloher machten das Spiel, kamen allerdings nicht zu guten Möglichkeiten. Die Gäste tauchten in dieser Phase eher sporadisch bei einigen Kontern vor dem Tor der Gastgeber auf, ohne aber hieraus Kapital schlagen zu können. Erst kurz vor der Halbzeitpause gelang den Gästen der Führungstreffer durch Jordan Porath. Nur eine Minute später war es Ganderkesees Lars Goretzki, der eine Unordnung der Platzherren nutzte und den Ball erneut versenkte – 0:2 (42.).

Dieser Frust saß bei den Munderlohern tief, die aus der Halbzeitpause kommend nun die Initiative ergriffen. Doch eine Resultatsverbesserung wollte ihnen nicht gelingen, obwohl sie alles nach vorne warfen. In der Schlussphase sollte sich das rächen, denn ein weiterer Doppelschlag der Gäste sorgte für die Entscheidung. Tore: 0:1 Porath (41.), 0:2 Goretzki (42.), 0:3/0:4 Garcia (73., 75.), 0:5 Hasselberg (80.).