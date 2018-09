Munderloh Mit einer besonderen Feierstunde hat der TV Munderloh am Samstag seines vor einem Jahr verstorbenen langjährigen 1. Vorsitzenden Hans-Georg Oetken gedacht. Die kleine Halle, die ohne Oetkens Engagement nicht gebaut worden wäre, wurde im Beisein der Familienangehörigen und vieler Gäste in Hans-Georg-Oetken-Halle umbenannt.

Gymnastik, Karate und Zumba: die Tatsache, dass der Turnverein den Menschen in Munderloh und den umliegenden Dörfern diese Angebot machen kann, hängt allein vom Anfang der 2000er Jahre realisierten Anbau an das Vereinsheim am Heidhuser Weg ab. Die kleine Gymnastikhalle (100 m²) plus vier Umkleidekabinen und Duschen entstanden damals.

Der heutige 1. Vorsitzende Jürgen Lueken erinnert sich noch gut an den Werdegang. Hans-Georg Oetken und er rückten 1997 als Schrift- bzw. Kassenwart für die Vorstandsmitglieder Axel Brammer und Erich Tabken in den Vorstand. Hauptthema der Sitzungen war damals der Zustand des Sportlerheimes, das den Ansprüchen nicht mehr gerecht wurde.

Verhandlungen mit der Gemeinde über eine Sanierung mit Anbau oder Neubau des Vereinsheimes kamen allerdings zu keinem Ergebnis. Daran erinnert sich Lueken noch gut. Ein von der Kommune im Jahr 2000 beauftragtes Architektenbüro kam bei der Planung einer neuen Sportlerstätte zu einem sehr hohen Kostenvoranschlag – umgerechnet 818 000 Euro.

Hans-Georg Oetken und Jürgen Lueken baten daraufhin einen Handwerker, eine Kostenschätzung für die Sanierung und Erweiterung des Sportlerheimes abzugeben. Das Ergebnis war nur noch halb so teuer: etwa 450 000 Euro. Hans-Georg Oetkens Idee war es dann, den Verein selbst zum Bauherrn zu machen, damit Zuschüsse vom Landessportbund und Landkreis angefordert werden konnten. So geschah es: Von 2002 bis 2003 dauerten die Arbeiten. „Der Eigenanteil des Vereins betrug am Ende dank vieler ehrenamtlicher Stunden 68 000 Euro und einen Geldeinsatz von 21 000 Euro“, so Lueken. „Das Wunder von Munderloh“, so habe bei der Einweihung Hans-Georg Oetken damals die erfolgreiche Baumaßnahme genannt.

Die Reaktionen auf die jetzt erfolgte Umbenennung der Halle am Geburtstag des Verstorbenen waren eindeutig: „Mein Mann hätte sich sehr darüber gefreut“, sagte Edith Oetken. „Der Verein war ihm stets wichtig, er hätte es als große Ehre empfunden“, ist auch Tochter Geesche Oetken überzeugt. Bürgermeister Christian Pundt bezeichnete das ehrenamtliche Engagement als „vorbildlich“.