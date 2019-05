Munderloh In der Fußball-Kreisliga hat der Ahlhorner SV am Mittwochabend einen Last-Minute-Sieg beim TV Munderloh gefeiert. Mit 5:4 (3:3) setzte sich der Tabellenzweite durch und ist nun punktgleich mit Tabellenführer TuS Heidkrug. Ahlhorn wirkte allerdings von Beginn an nervös und spielte überhastet. So traf Alexander Bruns nach einer Flanke von Jannik Maas per Kopf zur Führung der Gastgeber (4. Minute). Gut zehn Minuten später gelang dem Favoriten aber der Ausgleich. Einen langen Ball verlängerte Mirsad Stublla auf Bassal Ibrahim, der wiederum Stefan Rupprecht perfekt in Szene setzte (15.).

Nach einem Fehler in der Munderloher Abwehr drehte Bassal Ibrahim in der 20. Minute die Partie. Doch auch die Führung brachte keine Ruhe in das Spiel der Gäste. So war es erneut Bruns, der für Munderloh traf (31.). Maas zirkelte kurz vor der Pause einen Freistoß zum 3:2 ins lange Eck (43.). Doch wer gedacht hat, das war’s in Durchgang eins, der irrte gewaltig. Unmittelbar vor dem Abpfiff wollte Amer Musa einen langen Ball zu seinem Keeper köpfen. Doch damit hatte TVM-Torwart Philipp Witte nicht gerechnet, so dass es mit einem 3:3 in die Kabinen ging.

Die zweite Halbzeit wirkte zerfahren. Zwar hatte Ahlhorn mehr Spielanteile, doch Munderloh ging nach einem schön ausgespielten Konter durch Bruns erneut in Führung (63.). Wieder dauerte es nicht lang bis zum Ausgleich. Nach einem Freistoß von Bartosz Drozdowski brachte Bassal Ibrahim den Ball im Tor unter (64.). Nachdem Munderlohs Kolja Backhus in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte kassierte, erhöhte Ahlhorn noch einmal den Druck. Der starke Bassal Ibrahim erlöste die Gäste mit einem Freistoßtor in der Nachspielzeit (90.+3).