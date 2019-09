Auricher Rückraum zerlegt Neerstedt

Neerstedt Acht Feldspieler und zwei Torhüter – mit diesem kleinen Aufgebot kassierten die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt am Samstag eine klare 25:35 (12:17)-Niederlage beim OHV Aurich II und warten damit noch auf den ersten Erfolg.

Von Beginn an hatte die Gäste-Deckung große Probleme, den starken und treffsicheren gegnerischen Rückraum um Steffen Eilers sowie Nico und Renke Gronau in den Griff zu bekommen. Doch auch im Kombinationsspiel zeigten sich die spielstarken Gastgeber sehr sicher.

Nur in den ersten Minuten konnten die Neerstedter bis zum 4:6 aus ihrer Sicht (12. Minute) auf Augenhöhe bleiben. Dann drehten die Hausherren auf und setzten sich bis auf 15:9 ab. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte versuchten die Gäste etwas energischer gegenzuhalten, so dass der Abstand bis zur Pause nicht mehr größer wurde.

Nach einer klaren Ansprache von TVN-Trainer Andreas Müller in der Kabine wollten es die Neerstedter Akteure zu Beginn der zweiten Hälfte besser machen, doch dieser Schuss ging nach hinten los. Gleich in den ersten beiden Angriffen ging der Ball schnell verloren, so dass Aurich zu einfachen Treffern kam. Auch nach dem 21:13 (37.) zeigten sich die Gastgeber sehr clever und nutzten jeden weiteren Ballverlust der Landkreisler.

So war die Partie schon frühzeitig entschieden. Beim 32:19 (54.) kündigte sich sogar ein Debakel für den TVN an. Doch ließen sich die Neerstedter Spieler in der Schlussphase nicht hängen, sondern kämpften im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter um jeden Ball und konnten die Niederlage noch in Grenzen halten. „Der Gegner war heute einfach zu clever und hat sein Spiel von A bis Z konsequent durchgezogen“, meinte TVN-Trainer Andreas Müller.