Neerstedt Erneut standen die Handballerinnen des TV Neerstedt dicht vor ihrem ersten Saisonsieg. Der Oberligist bot der SG Friedrichsfehn/Petersfehn in eigener Halle am Samstagabend ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende waren jedoch ein paar Fehler zu viel für die 25:27 (11:11)-Heimniederlage verantwortlich.

Trainer Maik Haverkamp, der zusammen mit Michael Kolpack für die Frauenmannschaft des TVN verantwortlich ist, zeigte sich mit der Einstellung und dem Auftreten seines Teams zufrieden: „Wir konnten das Spiel offen gestalten. Es war definitiv mehr drin für uns, doch fehlte am Ende die nötige Konzentration und ein wenig auch das Quäntchen Glück, dass man braucht, wenn man unten steht.“

Dabei zeigte sich besonders die rechte Angriffsseite der Neerstedterinnen mit Celina Struß und Nadja Albes sehr torgefährlich, denn beide beschäftigen die gegnerische Abwehr fast pausenlos. Von Beginn an kamen die Gastgeberinnen gut ins Spiel und fanden gegen die offensive 3-2-1-Deckung der Ammerländerinnen die richtigen Lösungen, um mit 7:4 in Führung zu gehen. Nach einer Auszeit stellte die SG ihre Defensive um. Gegen die nun defensiv agierende 6-0-Abwehr tat sich die Haverkamp-Sieben deutlich schwerer. Dennoch konnte die Führung zunächst noch bis zum 10:7 (24. Minute) gehalten werden. Da sich aber in den letzten Minuten vor der Pause einige technische Fehler einschlichen, holte die SG auf.

Auch den schwachen Start der Gastgeberinnen in die zweite Hälfte nutzten die Gäste mit drei Treffern in Folge von Kim von Aschwege konsequent aus. Doch zeigte Neerstedt eine starke Moral und kämpfte sich ins Spiel zurück. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Talea Lösekann erneut für den Ausgleich (20:20). Heiß umkämpft war die Schlussphase, denn Neerstedt ließ nicht locker, und auch ein erneuter Drei-Tore-Rückstand wurde postwendend wieder aufgeholt. Beim 23:24 durch Lisa Rangnick schien in den letzten beiden Minuten sogar mehr möglich. Doch genau in dieser Phase unterliefen den Neerstedterinnen die entscheidenden Abspielfehler im Spielaufbau, und die SG brachte den knappen Vorsprung routiniert über die Zeit.