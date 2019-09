Erstes Spiel in Bremen

Zum Saisonauftakt müssen die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt bei Werder Bremen II antreten (Samstag, 15.30 Uhr). Co-Trainer Michael Kolpack sieht in dem letztjährigen Tabellenzweiten einen harten Brocken, zumal sich die Grün-Weißen noch weiter verstärkt haben. „Wir sind noch nicht so eingespielt wie gewünscht. Die neuen Spielerinnen brauchen noch etwas Zeit, um integriert zu werden. Wir werden mit unseren Mitteln möglichst lange gegenhalten“, hofft Kolpack, der sein Team in der Außenseiterrolle sieht. Wichtig sei, dass die eigene Defensive von Beginn an hellwach ist, um das druckvolle Spiel der Gastgeberinnen möglichst frühzeitig zu unterbinden.