Handball: Schrittweise in die Normalität

Personalien

Alle Trainerstellen bei den Seniorenmannschaften des TV Neerstedt sind für die kommende Saison besetzt. Die erste Herren (Verbandsliga) wird weiter von Andreas Müller trainiert, ihm stehen Michael Schäfer als Torwarttrainer und Claudia Kasper (Physiotherapeutin) unterstützend zur Seite. Die in die Landesklasse aufgestiegene zweite Herren leiten Thomas Schützmann und Maik Haverkamp (Co).

Im Frauenbereich übernehmen Cordula Schröder-Brockshus, Andrej Kunz (Co) und Tim Gersner (Torwarttrainer) die erste Mannschaft in der Oberliga. Die Zweitvertretung (Landesklasse) hat in Darius Lotkowski einen neuen Coach. Als Trainerin der dritten Frauen (Regionsliga) fungiert Marie Saam.