Neerstedt Mit dem Rückenwind aus zwei Siegen hintereinander gehen die Handballer des TV Neerstedt ihr nächstes Heimspiel in der Oberliga sehr selbstbewusst an: An diesem Samstag empfängt die Mannschaft von TVN-Trainer Björn Wolken die SG Achim/Baden. Anwurf in der Neerstedter Schulsporthalle ist um 20 Uhr.

In der Tabelle sind beide Teams direkte Nachbarn – Neerstedt steht mit 15:15 Punkten auf Rang acht, Achim/Baden hat einmal mehr verloren und ist Neunter (15:17). „Wir haben gerade einen guten Lauf und wollen diesen fortführen, um Achim/Baden etwas weiter zu distanzieren und selbst in der Tabelle nach oben zu klettern“, gibt Wolken die Marschrichtung für sein Team vor. Und die Vorzeichen sehen auch in personeller Hinsicht vielversprechend aus. Denn während der TVN-Trainer voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen kann, beklagen die Gäste einige Ausfälle. SG-Coach Tobias Naumann, der auch in der kommenden Saison bei den Verdener Landkreislern weitermachen wird, muss unter anderem auf die beiden Leistungsträger Dennis Summa und Marvin Pfeiffer (aktuell zweitbester Torschütze der SG) verzichten. Außerdem fehlt Jan Wolters, so dass den Gästen nur noch zwei etatmäßige Rückraumspieler bleiben.

„Wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Ich rechne trotzdem damit, dass Achim/Baden mit einer starken Truppe bei uns antritt“, sagt Wolken. Gerade von den Außenpositionen ist der Tabellenneunte gefährlich. Stellvertretend ist hier auf der linken Seite Kevin Podien zu nennen, der in dieser Saison schon 89 Tore erzielt hat. Nichtsdestotrotz hofft Wolken, dass seine Neerstedter sich mit dem Heimvorteil im Rücken für die 26:30-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren können. „Zwei Punkte sind ganz klar unser Ziel“, betont der TVN-Coach, der aus einer „knackigen 6:0-Deckung“ auf Ballgewinne spekuliert, um so den Gegner über das Tempospiel unter Druck zu setzen. Dabei setzt der Neerstedter Trainer auch auf die Unterstützung der Zuschauer. „Sie merken derzeit, dass sich bei uns etwas bewegt und wir in den letzten Wochen erfolgreich gespielt haben. Wir wollen mit unseren Leistungen beim Publikum ein Stein im Brett haben.“

Neben der Konzentration auf die anstehenden Punktspiele liegt beim TV Neerstedt derzeit aber auch schon der Fokus auf der kommenden Saison. „Gespräche laufen“, erklärt Wolken, der selbst davon ausgeht, als Trainer weiterzumachen. „Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß – erst recht, wo jetzt eine klare Entwicklung zu sehen ist“, sagt der 35-Jährige zufrieden. Auch der Großteil der Mannschaft werde bleiben, so der TVN-Trainer. „Klar ist aber auch, dass einige Spieler begehrt sind und Anfragen anderer Vereine vorliegen haben“, gibt Wolken zu. Selbst schauen sich die Neerstedter verstärkt nach einem Spieler für den linken Rückraum um. „Da kommen wir nicht drum herum“, weiß Wolken. Denn sowohl Torjäger Eike Kolpack (im April) als auch Marcel Kasper (nach der Saison) müssen wegen ihrer Schulterverletzungen operiert werden.