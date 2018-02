Neerstedt Einen furiosen Endspurt haben die Handballer des TV Neerstedt im Oberliga-Heimspiel gegen die SG Achim/Baden hingelegt. Vor rund 200 Zuschauern lagen die Neerstedter am Samstagabend zwölf Minuten vor dem Ende mit 15:18 zurück, blieben dann aber in der verbleibenden Spielzeit ohne Gegentor und feierten schließlich einen 21:18 (9:11)-Sieg.

„Wir profitieren im Moment ein wenig von der Erfolgswelle“, meinte TVN-Trainer Björn Wolken nach dem Schlusspfiff und dem dritten Sieg in Folge erleichtert. „Die Jungs zeichnet derzeit ihr enorm großer Wille aus. Sie haben bis zum Schluss an sich geglaubt“, lobte Wolken. Mit ihrem achten Saisonerfolg brachten die Neerstedter ihr Punktekonto in den positiven Bereich (17:15) und verbesserten sich in der Tabelle auf den siebten Platz. Die Gäste (8. Platz/15:19 Punkte) verließen indes enttäuscht die Halle. Torhüter Arne von Seelen, der mit zahlreichen teilweise spektakulären Paraden der überragende Spieler im SG-Trikot war, brachte es auf den Punkt: „Wir hätten ein Remis verdient gehabt, aber sieben Tore in der zweiten Halbzeit sind einfach zu wenig.“

Generell war es eine Partie, die von den Abwehrreihen und starken Torhütern geprägt war. Neerstedts Hendrik Legler stand seinem Gegenüber in nichts nach und steigerte sich vor allem in der zweiten Halbzeit. „Die Abwehr hat uns den Sieg geholt, wir haben sehr gut gestanden“, wusste Wolken, welcher Mannschaftspart den Hauptanteil am Heimsieg hatte.

Lange Zeit sah es allerdings danach aus, als könnten die Gäste aus dem Landkreis Verden die Punkte mitnehmen. Achim/Baden hatte auf seine verletzungsbedingten Ausfälle reagiert und mit Patrick Denker sowie Cord Katz zwei erfahrene Akteure reaktiviert. Mit einer aggressiven 5:1-Deckung und dem bärenstarken von Seelen dahinter, der schon in der ersten Viertelstunde acht Bälle abwehrte, gelang es der SG, sich auf 8:4 (17. Minute) abzusetzen.

„Wir waren in der ersten Halbzeit nicht richtig drin, haben zu viele Würfe liegengelassen und häufig falsche Entscheidungen getroffen“, analysierte Wolken. Dennoch blieb Neerstedt dran, verkürzte sogar in Unterzahl auf 7:9.

Bis zur ersten eigenen Führung sollte es aber noch lange dauern, denn auch nach dem Seitenwechsel standen sich die Gastgeber im Abschluss zu häufig selbst im Weg. Als Michele Zysk nach einem schnellen Gegenstoß das 15:18 erzielte, schien sich bereits eine Niederlage anzubahnen. Doch in einer etwas zerfahrenen Schlussphase, in der alleine die Gäste vier Zeitstrafen kassierten, kämpfte sich der TVN noch zum Sieg. Mit drei Toren in Folge glich Mario Reiser aus, zweieinhalb Minuten vor Schluss gelang Eike Kolpack das 19:18. Höhepunkt und Vorentscheidung zugleich war, als Kreisläufer Malte Kasper aus dem Rückraum das 20:18 erzielte.