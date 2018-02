Neerstedt Ein Eike Kolpack in Bestform hat dem TV Neerstedt nicht gereicht, um im Derby gegen den TV Cloppenburg bestehen zu können. Der Handball-Oberligist kassierte am Samstag in eigener Halle eine klare 27:35 (16:18)-Pleite und konnte sich gegen den Tabellensechsten nicht wie im Hinspiel, das noch mit 28:27 gewonnen wurde, in Szene setzen. Neerstedt ist mit 17:19 Punkten Achter.

„Die Niederlage war kein Beinbruch. Gegen so eine starke Mannschaft aus Cloppenburg konnten wir nach der Pause einfach nicht mehr mithalten“, hakte TVN-Coach Björn Wolken den Patzer vor eigenem Publikum schnell ab.

Mit glänzenden zehn Treffern war Kolpack der gefährlichste Mann auf dem Parkett, seine Mitspieler ließen mit zunehmender Dauer der Begegnung die Flügel hängen. „Leider war Marcel Kasper wegen einer Verletzung nicht topfit. Er konnte nur in der Abwehr aushelfen, so dass uns im Angriff etwas an Durchschlagskraft fehlte“, erklärte Wolken.

Eingangs hatte Neerstedt sogar das Heft in der Hand und ging durch Mario Reiser mit 5:3 (8.) in Führung. Ehrgeizig und vom Ex-Cloppenburger Andrej Kunz angetrieben, nutzte Neerstedt die Unzulänglichkeiten im TVC-Abwehrgebilde und blieb zunächst vorne. In der 17. Minute besorgte Kolpack mit seinem siebten Treffer zum 10:7 (17.) erstmals sogar einen Drei-Tore-Vorsprung, der bis zum 12:9 (20.) hielt.

„Danach hätten wir cleverer agieren, das Tempo vielleicht herausnehmen müssen“, sagte Wolken. Noch vor der Pause legten die Gäste einen höheren Gang ein, intensivierten ihr Spiel und nutzten die sich bietenden Gelegenheiten in der Offensive konsequent. Die Folge: Edwin de Raad glich in der 22. Minute zum 12:12 aus. Zur Halbzeit lag Neerstedt vor den mehr als 200 Zuschauern, darunter etwa 50 Schlachtenbummler aus Cloppenburg, mit 16:18 im Hintertreffen. „Wir hätten zu diesem Zeitpunkt auch besser dastehen können“, meinte Wolken.

Ein Doppelschlag von Tobias Freese (32.) und Lennart Christoph Witt (34.) zum 16:20 stellte gleich zu Beginn der zweiten Hälfte die Weichen auf Gästesieg – von dem Rückschlag nach Wiederbeginn erholten sich die Hausherren nicht mehr. Das 17:20 (35.) von Andrej Kunz sowie das 18:21 (38.) von Linkshänder Marcel Reuter war das Höchste der Gefühle, danach zogen die Cloppenburger auf und davon. „Die zweite Hälfte haben wir verpennt. Der hohe Rückstand ließ sich nicht mehr aufholen“, räumte Wolken ein.

Für den TV Neerstedt war es nach dem 22:27 beim TuS Rotenburg der zweite Ausrutscher in Folge. Dagegen ist der TV Cloppenburg seit nunmehr acht Spielen ohne Punktverlust und klopft mit 22:14 Zählern an der Spitzengruppe an – wäre nicht die schwache Hinrunde gewesen, der Spitzenreiter SG VTB/ Altjührden müsste sich wohl warm anziehen. „Ich habe die Lust meiner Mannschaft auf dieses Spiel gesehen. Es passt momentan alles bei uns“, resümierte TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos.