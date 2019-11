Neerstedt Im Spitzenspiel der beiden noch unbesiegten Mannschaften kam der TV Neerstedt II zu einem sicheren 33:28 (17:12)-Heimerfolg gegen die HSG Blexen/Nordenham und übernahm damit die Tabellenführung in der Handball-Regionsoberliga der Frauen. Für die Gäste aus der Wesermarsch war es die erste Niederlage seit April 2018. Besonders bitter: Ausgerechnet am Geburtstag von HSG-Trainer Berns Voskamp riss die Siegesserie.

Von Beginn an lieferten sich beide Teams bei hohem Tempo einen offenen Schlagabtausch. Neerstedts Torhüterin Christine Martinkowski zeigte von Beginn an eine gute Leistung und war der Rückhalt ihres Teams. Bis zum 10:9 Mitte der ersten Hälfte durch Kira Harzmann blieb die HSG noch auf Tuchfühlung – doch nach einer Auszeit von Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus setzten sich die Gastgeberinnen über 13:10 (23.) bis zur Pause schon mit fünf Toren ab.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung zunächst etwas ruppiger. Zwei Hinausstellungen und eine Disqualifikation bei den Gästen (Louisa Plump/32.) sorgten dann dafür, dass Neerstedt nach einem Treffer von Sarah Oehlerking auf 21:13 (34.) davonziehen konnte. Auch im weiteren Verlauf der Partie nutzten die Gastgeberinnen weitere Ballgewinne zu schnellen Toren. Als Anne Uken dann das 28:18 (42.) erzielte, schien die Partie eigentlich schon entschieden. Doch in der Folge ließ die Konzentration bei den Landkreislerinnen sowohl in der Deckung als auch im Angriff nach. Mit großem Einsatz kämpften sich die Gäste heran, doch hatte Neerstedt bis zum 29:22 (53.) immer noch deutlich die Nase vorn. In der Schlussphase witterte die HSG noch einmal Morgenluft und setzte konsequent nach, doch fehlte in der Schlussphase die nötige Konzentration. So brachte Neerstedt den Sieg sicher über die Ziellinie.