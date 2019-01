Neerstedt Furioser Auftritt: Mit einem 4:0-Erfolg gegen den TSV Großenkneten im Wettbewerb der Klasse E haben die Tischtennisspieler des TV Neerstedt die Kreispokalendspiele der Saison 2018/19 abgeschlossen.

Gegen den ersatzgeschwächten TSV gaben sich die Neerstedter Männer vor heimischer Kulisse in der Sporthalle am Schulweg keine Blöße. Kai Brinkmann blieb mit seinem Sieg gegen Günter Speer in dieser Pokalsaison weiterhin ungeschlagen. Außerdem setzten sich Andreas Rother gegen Klaus Zitter und Ralf Steenken gegen Silke Zickfeld durch. Im Doppel machten Brinkmann/Steenken mit einer starken Leistung den Pokaltriumph des TV Neerstedt perfekt.

Bereits am Freitag fand das Finale der Männer F statt. Hier schlug der Delmenhorster TV den TV Deichhorst mit 4:0. Bei den Frauen B gewann der TV Jahn Delmenhorst gegen den TV Deichhorst ebenfalls deutlich und gab keinen Punkt ab.

Für alle Kreispokalsieger ist die Pokalsaison damit aber noch nicht beendet. Alle Mannschaften sind bereits sicher für die erste Runde des Bezirkspokals qualifiziert. Termine und Gegner stehen hier aber noch nicht fest.