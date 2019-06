Neerstedt Auf Punktejagd können Familien am kommenden Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 16 Uhr in Neerstedt gehen. Das diesjährige Familienfest des TV Neerstedt (TVN) steht unter dem Motto „Wettkampf der (Fun-)Familien“.

Auf dem Sportplatz und in der kleinen Sporthalle werden an verschiedenen Stationen 16 Spiele aufgebaut. Von den teilnehmenden Familien können zu Beginn zehn Spiele für die Gesamtwertung ausgewählt werden. Es handelt sich hierbei sowohl um Sport- als auch um Denkspiele: Darunter sind unter anderem Jenga in groß, Sieben-Meter-Werfen, Leitergolf, Memory, und Dosenwerfen. Auf einer Teilnehmerkarte werden die erspielten Punkte eingetragen.

Die Wertungskarte kostet je Familie zehn Euro. Die Karten können bereits an den Vorverkaufsstellen in Neerstedt erworben werden: Tankstelle Steenken, Geest-Apotheke, Friseur Rico Scholz sowie Hermes-Shop Bartsch. Im Vorverkauf sind je nach Kaufdatum bis zu 30 Bonuspunkte möglich, die bei der Veranstaltung zu den erspielten Punkten hinzugerechnet werden; an diesem Donnerstag sind es noch vier Punkte.

Die 20 Familien mit den meisten Punkten erhalten Preise, erklärte Frank Bartsch, 2. Vorsitzender des TVN und Organisator des Festes. Antreten könnten sowohl Familien, die aus maximal sechs Teilnehmern bestehen, als auch Gruppen, die keine Familie sind, sich aber als sogenannte „Funfamilie“ zusammenschließen, ergänzte Mitorganisatorin Anke Schulz.

Der TVN wolle mit der Veranstaltung Familien aus dem Ort zusammenbringen, mit diesen ins Gespräch kommen und die Vereinsarbeit vorstellen, sagte Bartsch. Viele Mitglieder des Vereins werden am Sonntag mithelfen.

Neben den Wettkampfspielen wird es ein buntes Rahmenprogramm geben. Für Kinder werden zwei Hüpfburgen aufgebaut und weitere Spiele angeboten. Darüber hinaus gibt es auf einer Aktionsbühne mehrere Auftritte: Von 11.30 bis 11.50 Uhr präsentiert sich eine Zumba-Gruppe und ab 13 Uhr zeigt die Showakrobatikgruppe „Unique“ des TSV Großenkneten ihr Können. Zudem spielt ab 14 Uhr eine Musikgruppe aus Wildeshausen, und um 15 Uhr tritt eine Tanzgruppe des TV Dötlingen auf.

Zusätzlich gibt es Informationsstände von Wi helpt di, dem Umweltverein Grüner Planet und der Freiwilligenagentur MischMit. Die Freiwilligenagentur will das Fest nutzen, um sich den Neerstedter Bürgern vorzustellen, sagte Thorben Kienert, Leiter der Geschäftsstelle von MischMit in Wildeshausen.

Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen, einen Grill- sowie Getränkestand. An der Kaffeetafel wird zudem ein Kuchen- und Keksquiz angeboten.

Weitere Infos gibt es unter www.turnverein-neerstedt.com