Neerstedt 40 Minuten dominierten die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen das Spiel beim TV Neerstedt und erspielten sich einen Fünf-Tore-Vorsprung. Doch in den verbleibenden 20 Minuten wurde das Team von TVN-Coach Andreas Müller immer stärker und kämpfte sich Tor um Tor heran. Am Ende wurde dieser Einsatz belohnt, und Neerstedt konnte nach dem 26:25 (9:13)-Sieg jubeln.

Fünf Minuten vor Schluss schien die Partie allerdings bereits zugunsten der Gäste entschieden: Diese lagen mit zwei Toren vorne (23:25). Dazu spielte Neerstedt nach einer Zweiminuten-Strafe gegen Eike Kolpack in Unterzahl. Doch trotz der Unterzahl kämpften die Gastgeber weiter, und Philipp Hollmann traf zum 25:25-Ausgleich (57.). Nach einer Auszeit von Trainer Müller erzielte dann sieben Sekunden vor dem Abpfiff Marcel Behlmer den umjubelten Siegtreffer. Überragender Akteur und letztendlich auch der Matchwinner war TVN-Keeper Lukas Oltmanns, der mit insgesamt 18 Paraden dafür sorgte, dass sein Team immer im Spiel blieb.

Dabei waren die Neerstedter nach einem guten Beginn, nachdem sie mit 3:1 führten, in der Folge nicht mehr konzentriert. SG-Keeper Franz-Josef Neekamp wurde mit etlichen unvorbereiteten Würfen warm geworfen. Da auch die Absprachen in der Deckung der Gastgeber nicht konsequent befolgt wurden, setzte sich die SG schnell auf 3:6 (13.) ab. Bis zur Pause wurden von Neerstedt noch weitere hochkarätige Chancen fast einfach weggeworfen, und die Gäste bauten ihren Vorsprung auf vier Tore aus.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gäste weiterhin das Geschehen, denn Neerstedt ließ nach einer kurzen Deckung gegen Kolpack und Behlmer erneut beste Chancen aus und lag so schon deutlich mit 13:18 (41.) zurück. Signalwirkung hatte jedoch in dieser Phase ein von Oltmanns gehaltener Strafwurf von Jörn Wolterink. Die Abwehr verbesserte sich nun zusehends, und auch das Umschalten in die Offensive funktionierte endlich wesentlich besser. So holte Neerstedt, angetrieben von den zahlreichen Fans, Tor um Tor auf und sicherte sich in der spannenden Schlussphase doch noch den Sieg.

Coach Andreas Müller musste nach dem Abpfiff erst einmal tief durchatmen: „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben im Angriff zu viele Möglichkeiten nicht genutzt. Erst in der zweiten Hälfte lief es immer besser für uns, als sich die Abwehr zusehends stabilisierte. Trotz einiger angeschlagener Spieler haben sich alle bis zum Schluss voll reingehängt, und mit dieser tollen Mannschaftsleistung konnten wir das Spiel noch drehen.“