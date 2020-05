Corona-Krise: Lockerungen gelten auch für Reitstunden

Oberlethe Die dunkelgrün gestrichene Dielentür auf dem Hof Reil in Oberlethe sieht derzeit mehr aus wie eine Informationstafel. Fein säuberlich einlaminiert hängen dort inzwischen sechs Din-A-4-Zettel mit Verhaltensregeln, Zeitplänen und Grundstücksskizzen. Auch die kleine Toilette ist ausgestattet mit solchen Schildern. Zudem gibt es dort ein Hygienebuch, in das sich alle eintragen müssen, die die Anlage betreten. All das soll den Infektionsschutz gewährleisten und eine Ansteckung mit dem Coronavirus verhindern.

Reitstunden seit 2015

Der Hof Reil hat eine kleine Reitschule, seit 2015 leben Diana (40), Mann Alex (41) und Tochter Carlotta (9) auf dem Resthof am Fürstendamm mit ihren Pferden und Hunden. Und endlich wurden die Kontaktregeln gelockert; seit Mittwoch, 6. Mai, sind Freiluftsportarten, bei denen ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, wieder erlaubt – also auch das Reiten. „Ich bin unheimlich froh“, gibt Diana Reil zu. Deswegen seien ihr jetzt der zusätzliche Verwaltungsaufwand, das Recherchieren, das Zusammenschreiben von Infos, das Telefonieren sowie die Organisation egal gewesen.

Im Gegensatz zu den vergangenen sieben Wochen. „Die waren eine wahre Geduldsprobe“, erzählt sie. Zwar haben beide Eheleute auch noch ein weiteres Standbein, doch der Reitbetrieb muss Geld in die Kasse spülen. Und das hat er eben wegen der Auflagen in der letzten Zeit nicht beziehungsweise sehr viel weniger. Trotzdem wollten die zehn Schulpferde versorgt, gefüttert, auf die Weide gebracht, geputzt, bewegt und dem Schmied vorgestellt werden. Sprich: „Kosten wie immer – weniger Einnahmen“, bringt es die Reitlehrerin mit dem Schwerpunkt Leistungssport auf den Punkt. Sie ergänzt: „Mir tun die Höfe leid, die wirklich ihre Existenzen auf den Reitschulbetrieb aufgebaut haben. Denen geht es noch sehr viel schlechter“, weiß sie aus Gesprächen mit anderen Pferdeleuten.

Besonders deshalb ist sie dankbar – und auch ein wenig überrascht – von der Reaktion der Reitschüler und deren Eltern. „Wir haben angeboten, die Monatsbeiträge zumindest zu halbieren, aber viele wollten uns und die Pferde unterstützen und haben die Summe nicht geändert“, berichtet auch auch Alex Reil.

Doch nicht nur das Finanzielle sei Gold wert gewesen. Auch die lieben Worte und die Unterstützung von Reitschülern und Freunden haben Familie Reil sehr geholfen.

Positiv getestet

Denn bei den dreien hatte das Wort Corona auch noch eine weitere Bedeutung. „Alex kam mit Symptomen aus dem Skiurlaub wieder und nach ein paar Tagen hatten wir Gewissheit. Er wurde positiv getestet“, beschreibt Diana Reil die Situation Anfang März. Auch sie und Carlotta unterzogen sich deshalb einem Test. Beschwerden hatten beide kaum, Diana beschreibt, dass Geruchs- und Geschmackssinn getrübt gewesen seien, die Neunjährige hatte keinerlei Anzeichen. Doch auch bei Diana fiel das Testergebnis positiv aus. „Quarantäne mit so vielen Tieren – das war schon speziell“, wie Alex sagt. Komplikationen beim Krankheitsverlauf gab es indes keine. Leichtes Fieber, Mattheitsgefühl, Husten. Durch Ruhe dann aber schnelle Besserung. „Zum Glück“, wie er betont.

Zwar hat die Familie zwei Mitarbeiter, die beim Ställe ausmisten und füttern helfen, doch damit ist es auf einem solchen Betrieb nicht getan. „Normalerweise sind wir ab März jedes Wochenende auf einem Turnier. Die Pferde waren alle fit und gut für die Saison vorbereitet. Die kann man dann nicht einfach wegstellen“, erklärt die Expertin. Deshalb: Genaueste Absprachen, damit nicht zu viele Personen gleichzeitig auf dem Hof sind, dezidierte Planung, wer welches Pferd zu welcher Uhrzeit bewegen kann. Desinfizieren von Equipment. Die Liste ist lang. Und das Ganze ist noch nicht vorbei. Die Auflagen nimmt Diana Reil gern in Kauf. Und ganz leise hegt die leidenschaftliche Reiterin auch einen Wunsch: „Wenn wir Ende der Saison noch zu ein oder zwei Turnieren fahren könnten, das wäre toll.“