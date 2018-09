Oldenburg Die Handballerinnen des TV Neerstedt mussten in der Oberliga die dritte deutliche Niederlage schlucken. Beim VfL Oldenburg III kassierte das Team von Maik Haverkamp und Michael Kolpack am Sonntag ein 28:41 (13:16). Damit bleiben die Landkreislerinnen Tabellenelfter. „Wir haben uns unter Wert verkauft“, sagte Haverkamp. „Wir werden weiter wachsen, müssen aber auch Lösungen finden.“

Dabei hatten sich die Neerstedterinnen ohne Wiebke Kieler in Oldenburg über eine Halbzeit ebenbürtig gezeigt. „Für unsere Verhältnisse haben wir sehr gut mitgehalten“, befand Haverkamp. Als die Gäste nach der Pause sogar auf zwei Tore herangekommen waren, ging ihnen anschließend jedoch die Puste aus. „Da müssen wir cleverer sein“, monierte Haverkamp. Die schnellen Oldenburger Spielerinnen zogen so in wenigen Minuten davon und setzten sich bis zur 48. Minute beim Stand von 31:21 entscheidend ab. In der Schlussphase konnte die Dritte des VfL die Partie locker nach Hause bringen.

Neerstedt brauchte zunächst ein paar Zeigerumdrehungen gegen den VfL-Unterbau, um ins Spiel zu finden. In der sechsten Minute verkürzte Agnieszka Blacha, die es als beste TVN-Akteurin auf 13 Treffer brachte, auf 1:4. Nun hatte sich der Aufsteiger akklimatisiert und spielte munter mit. „Ab da haben wir den Kampf gut angenommen“, lobte Coach Haverkamp. Dass Oldenburg III im Laufe der Begegnung nicht einmal ins Hintertreffen geraten sollte, lag daran, dass der TVN mehr einfache Fehler produzierte, während die Gastgeberinnen ihre Angriffe zumeist clever ausspielten. „Wir werden weiter lernen“, kündigte Haverkamp an: „Es muss aber auch mal Klick machen. Sonst wird es in dieser Liga schwierig.“

Aber auch die Oldenburger Fängerin zeigte einige gute Paraden gegen die Neerstedter Werferinnen. Mit dem 3:6 durch einen Sprungwurf von Lisa Rangnick (11. Minute) sollte es bei Neerstedt fortan besser klappen. Allerdings schaffte es der TVN nicht, dem VfL III in dieser Phase gefährlich nahe zu kommen. Als die Gastgeberinnen fünf Minuten vor der Pause 15:8 führten, zog Neerstedt die Zügel an, verkürzte auf 13:16 und war wieder auf Tuchfühlung.

Die zweite Halbzeit eröffnete der Oberligaaufsteiger mit dem 14:16. Und obwohl sich bei Neerstedt wieder vermehrt Fehler einschlichen, präsentierte man sich bis zur 38. Minute auf Augenhöhe. Dann war der Oldenburger Express nicht mehr aufzuhalten. Zehn Minuten später hatte sich die junge VfL-Mannschaft entscheidend abgesetzt. „Leider haben wir völlig den Faden verloren“, erkannte Haverkamp. „Es war ein ähnliches Spiel wie gegen Oythe II, wo wir am Ende deutlich verlieren.“