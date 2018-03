Oldenburg /Stenum Debakel verhindert, Punkte verloren: Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum waren am Sonntagnachmittag bei GVO Oldenburg mit 2:4 (0:2) unterlegen. Es hätte sogar noch viel schlimmer werden können, da die Stenumer auf dem Kunstrasenplatz in Oldenburg nach 62 Minuten bereits mit 0:4 zurückgelegen hatten. Danach riss sich das Team von Trainer Thomas Baake aber am Riemen und sorgte zumindest noch für ein freundlicheres Endergebnis.

„Es waren teilweise wirklich Gegentore dabei, bei denen man sich draußen fragt: Wie kann das angehen?“, war Baake äußerst unzufrieden damit, wie die vier Oldenburger Treffer zustande kamen. Das 0:1 durch Lasse Dworczak (11. Minute) fiel nach einem Freistoß, bei dem sich die VfL-Hintermannschaft im kollektiven Winterschlaf befand. Beim zweiten Gegentreffer bugsierte Verteidiger Mark Gerken (18.) den Ball ins eigene Netz.

Nach einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause hatte die Baake-Elf mehr vom Spiel. Nun war es aber ein Befreiungsschlag der Gastgeber, der das nächste Tor einleitete. Dworczak (56.) stand wieder goldrichtig. Auch beim 0:4 durch Aleksandar Sukalo halfen die Stenumer kräftig mit. „Das sind Tore, die richtig wehtun. Das einzig Positive war, dass wir bei dem hohen Rückstand nicht aufgegeben haben“, sagte Baake. Zwei gut ausgeführte Standards verwertete Malte Tönjes (65./75.) zum Doppelpack. Danach hatte der VfL sogar das 3:4 auf dem Fuß, was noch einmal für Druck gesorgt hätte, das Tor wollte aber nicht fallen.