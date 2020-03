Atelier Anne Hollmann: Buchstaben-Malen und Gelatine-Bilder

Ostrittrum Sie sind auf Postkarten zu sehen, an Schaufenstern und auf Postern: schwungvoll gemalte Buchstaben. Darin liegt nämlich der Unterschied zur Kalligraphie, hakt Heidi Kneppeck ein: „Beim Handlettering werden die Buchstaben gemalt.“ Einen Handlettering-Kursus wird sie am Samstag, 6. Juni, 10.30 bis 15.30 Uhr, im Atelier von Anne Hollmann in Ostrittrum geben. Es ist eines von mehreren Angeboten in dem Atelier am „Zum Wittensand 4“.

Seit 1999 gibt Kneppeck Kaligraphiekurse, vor rund drei Jahren kam Handlettering hinzu. „Kaligraphiekurse gebe ich viermal im Jahr, Handletteringkurse 18-mal – die Warteliste ist lang.“ Mithilfe von Pinselstiften werden verspielte Buchstaben gemalt, in der Regel greifen die Teilnehmer zu einem sogenannten „Brushpen“. Kneppeck nimmt Auftragsarbeiten an, beschriftet unter anderem Schaufenster im Handlettering-Stil. Sie sieht aber, dass immer mehr Menschen diese Technik selbst beherrschen wollen. „Beispielsweise zum Beschriften von Tischkärtchen auf der eigenen Hochzeit oder wenn man beim Bäcker die Tafeln vor der Tür beschriften muss.“ Anmeldungen für den Kursus nimmt sie telefonisch sowie per Whatsapp-Nachricht entgegen unter Telefon 01 76/47 39 88 09. Der Kursus kostet 85 Euro, wovon 15 Euro in das Material fließen.

Wer mit Acrylfarbe, Pastellkreide, Kohle und weiteren Techniken experimentieren möchte, kann ab diesem Dienstag das offene Atelier besuchen. Ein Kursus umfasst fünf Termine, kostet 75 Euro – und kann nach Belieben begonnen und fortgesetzt werden. „Es sind keine Vorkenntnisse nötig“, betont Anne Hollmann, die das offene Atelier leitet. Die Künstlerin möchte den Teilnehmern unter anderem eine neue Technik zeigen: Mit Gelatine, Farbe, vorgefertigten Musterpapieren oder Schnüren entstehen unterschiedlich gemusterte Bilder.

Das Atelier öffnet immer dienstags: 10. bis 31. März, 12. und 19. Mai, 9. bis 30. Juni, 7. und 14. Juli, jeweils von 9.15 bis 11.30. Die Uhrzeit gilt auch für die Dienstage 1. bis 29. September, 6. und 27. Oktober, 3. bis 24. November. In diesen Monaten wird das Angebot zusätzlich von 20 bis 22.15 Uhr ausgerichtet. Gleiches gilt für die März-Termine. Weitere Angebote, in deren Kosten Material mit inbegriffen ist:

• Schnupperkurse (48 Euro eigene Ideen/Experimentieren/nach Vorlage): dienstags 24. und 31. März, jeweils 9.15 bis 11.30 Uhr; 24. und 31. März, jeweils 19 bis 21.15 Uhr

• Workshop/Malerei am Wochenende (65 Euro): Samstag, 28. März, 10 bis 17 Uhr

• Modellieren mit Papier (115 Euro): dienstags, 9. bis 30. Juni, 19 bis 22 Uhr

• Modellieren mit Beton (155 Euro; Wiederholer 120 Euro): Tageskursus, 10 bis 17 Uhr, an den Samstagen 21. März, 16. Mai, 20. Juni und 11. Juli

Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0 44 87/33 3 und unter mail@anne-hollmann.de.