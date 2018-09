Reitanlage fürs Herbstturnier herausgeputzt

Das Herbstturnier kann kommen! Auf der Anlage des Reitclubs Sport (RCS) Harpstedt und Umgebung in Groß Köhren wurden am Dienstag letzte Vorbereitungen getroffen für den Pferdesport am Sonnabend/Sonntag, 15./16. September. 195 Nennungen liegen vor. Der Wettbewerb solle auch jüngeren Pferdefreunden die Möglichkeit bieten, einmal „Turnierluft“ zu schnuppern und die Aufregung mitzubekommen, sagte RCS-Pressesprecherin Manuela Meyer. Das Turnier läuft am Sonnabend von 9 bis 16.15 Uhr, Sonntag von 8.30 bis 16.30 Uhr. Zu den Höhepunkten zählen ein Caprilli-Test (Sonntag ab 10.45 Uhr) sowie ein Stafetten-Springen (Sonntag ab 15 Uhr). BILD: