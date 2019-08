Sandkrug /Berlin Eine neue Weltmeisterin kommt aus der Gemeinde Hatten: Mjallhvit fra Pverholtum vom Gestüt Hesta-Kykki aus Sandkrug hat bei der Weltmeisterschaft der Islandpferde in Berlin die Zuchtwertung der fünfjährigen Stuten gewonnen.

Benotet wurden die Pferde in zwei Kategorien: Zum einen dem Körperbau. Hier achteten die Wertungsrichter ausschließlich auf das äußere Erscheinungsbild des Tieres, wie beispielsweise die Länge der Mähne und Beine sowie die Rückenform. „Alles, was für die spätere Zucht benötigt wird, wurde bewertet“, fasst Yves Onken vom Hesta-Kykki-Hof zusammen. In der zweiten Kategorie ging es dann um die Laufeigenschaften. Fünf verschiedene Gangarten mussten präsentiert werden. Neben Schritt, Trab und Galopp seien das noch Tölt und Rennpass gewesen. Die beiden letzteren seien schnelle Gangarten, die fast ausschließlich für Islandpferden typisch seien, so Onken.

Islandpferde Circa 70 Islandpferde leben auf dem Hesta-Kykki-Gestüt in Sandkrug. Deutschlandweit gibt es laut dem Islandpferde-Reiter- und Zuchtverband rund 50 000 Tiere der Rasse. Das Besondere an der Rasse sei, dass die Pferde sehr menschenfreundlich und familiär seien, erklärt Yves Onken vom Hesta-Kykki-Hof. Das liege unter anderem an der Haltung. Die Tier leben nicht in Boxen, sondern in der Herde. Dort könnten sie sich austoben und seien dann im Kontakt mit Menschen entspannter. Mehr Infos zum Hesta-Kykki-Gestüt und Islandpferden gibt es unter www.hestakykki.de

Seit rund drei Jahren lebt Schneewittchen, wie Mjallhvit auf Deutsch heißt, nun schon auf dem Gestüt in der Gemeinde Hatten. Bei der WM in Berlin hat sie jedoch nicht für Deutschland, sondern für ihr Heimatland Island die Goldmedaille gewonnen. Das habe einen besonderen Grund, erklärt ihr Züchter Stefan Gretarsson. „Bei der Zuchtwertung treten die Pferde immer für den Verband an, in dem sie geboren wurden.“ Bei sogenannten Fizo-Prüfungen, eine Art Sportturniere in der Zucht, hatte sich Schneewittchen mit sehr guten Leistungen hervorgetan und war so dem isländischen Nationaltrainer aufgefallen, der sie dann für die WM in Berlin nominierte.

Gretarsson hatte Schneewittchen als zweijähriges Fohlen von Island nach Deutschland geholt. Der Züchter, selbst Isländer, lebt seit neun Jahren in der Bundesrepublik, fast fünf davon auf dem Hesta-Kykki-Hof in Sandkrug. Der Titel für sein Pferd ist etwas Besonderes für ihn. Er hat die Fuchsschecke eingeritten und ausgebildet – der Weltmeistertitel war nun auch Lohn für seine Arbeit.

Mit seiner Freundin Jana Bredehöft war Gretarsson in Berlin und hat zugesehen, wie Mjallhvit sich den Titel sicherte. Denn vorgeführt und geritten wurde die Stute vom professionellen Reiter Thordur Thorgeirsson, der ebenfalls aus Island stammt und in Deutschland in der Lüneburger Heide lebt. Nach dem Titelgewinn bleibt Mjallhvit noch einige Tage in Berlin, ehe sie nach Sandkrug zurückkehrt. Bei der nächsten WM, die in zwei Jahren in Dänemark stattfindet, könnte Mjallhvit wieder antreten. Dann aber in der Wertung der siebenjährigen und älteren Stuten. Mal schauen, meint Gretarsson. Bis dahin lebt sein Islandpferd aber vorerst wieder in seiner Herde auf dem Hof in Sandkrug.