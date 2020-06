Eigeninitiative: Bouler glänzen als Bauarbeiter

Sandkrug Um erfolgreich Boule zu spielen, braucht es nicht nur eine ruhige Hand und einen scharfen Blick, um die Kugeln sicher zu platzieren. In Sandkrug haben die Boule-Spieler der TSG Hatten-Sandkrug in den zurückliegenden Tagen auch handwerkliches Geschick bewiesen. Gemeinsam bauten die 13 Freiwilligen einen Unterstand mit verschließbarem Raum für das Spielmaterial (Tafeln und Kugeln).

Und so wurden Träger im Boden verankert, Holzlatten zugeschnitten und das vom Verein zur Verfügung gestellte Baumaterial fachmännisch zusammengesetzt. Der Lohn der Mühe: Sandkrugs Boulespieler haben jetzt noch bessere Spielbedingungen für ihr Hobby. „Wir sind alle reine Freizeitspieler, jeder kann gerne bei uns mitmachen“, sagt Spartenleiter Günther Blohm. Finanziell unterstützt hat das Projekt die Niedersächsische Lotto-Sportstiftung, deren Motto lautet „Bewegen, Integrieren, Fördern“. TSG-Geschäftsführer Sönke Hinrichs hatte einen entsprechenden Förderantrag vor Beginn gestellt, letzte Woche kam aus Hannover die Zusage.

Anlass für das Hüttenprojekt war der Neubau der gesamten Außensportanlage an der Schultredde. In diesem Zusammenhang musste das alte Boulefeld der neuen Laufbahn weichen. Der Neubau liegt ein paar Meter näher an der Straße, das Spielfeld ist gewachsen und bietet auf 15 x 16 Metern jetzt Platz für vier Bahnen. Dank der genormten Maße ist die Sportstätte auch wettkampfgeeignet.

Trainiert wird immer montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. „Wer mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden“, sagt Spartenleiter Günther Blohm (Telefon 04481 920239). Laut TSG gibt es die Boule-Abteilung, bei der über 25 Mitglieder zusammen wöchentlich Spaß haben, seit 2001.



Mehr Infos unter www.tsg-hatten-sandkrug.de