Engagement: Hatter Handballer laufen für guten Zweck

Sandkrug Seit Monaten findet auch bei den Handballern der TSG Hatten-Sandkrug kein regulärer Trainingsbetrieb mehr statt. Das Training besteht für die Jugendlichen und Senioren der TSG derzeit aus Individualtrainingstagen sowie (bei Ballsportlern) nicht sonderlich beliebten Laufeinhalten.

Nun bietet sich aber die Gelegenheit, das Lauftraining mit einer Aktion zu verbinden, die bei den Beteiligten der TSG sofort auf ein sehr positives Echo gestoßen ist: Die gemeinnützige Gesellschaft „Flugkraft“ mit Sitz in Rhauderfehn hat es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht, krebskranken Menschen in einer schweren Zeit zu helfen. Flugkraft sucht aktuell Sportler, die für die gute Sache an den Start gehen und „Kilometer für Spenden“ laufen wollen. Diese Idee hat das Trainerteam der TSG-Handballer aufgegriffen und möchte sich an der Aktion beteiligen. Unter anderem wird sich die männliche C-Jugend anschließen.

In der Zeit vom 17. Mai bis 13. Juni werden alle Läufe der beteiligten Mannschaften per App aufgezeichnet. So wird jeder gelaufene Kilometer registriert und fließt in die Gesamtbilanz ein. Für diese Aktion werden „Kilometersponsoren“ gesucht. Firmen und auch Privatpersonen können sich anschließen. Nach Abschluss der Aktion werden alle Spender namentlich vorgestellt – Spendenbescheinigungen werden von der Gesellschaft Flugkraft direkt ausgestellt. Die Aktion wird auf der Vereinshomepage und in den sozialen Medien begleitet. Der Spendenbeitrag pro Kilometer liegt bei 0,10 bis 1,00 Euro. Den Betrag legt jeder Sponsor im Vorfeld fest. Interessierte wenden sich den Koordinator Frank Schwarzer (Telefon: 0162/7578386; E-Mail: frank. schwarzer@tsg-hatten-sandkrug.de) oder direkt an die TSG-Geschäftsstelle (Telefon: 04481/9373311).

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen