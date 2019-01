Sandkrug Das Ponyland Streek an der Bümmersteder Straße 63 vor den Toren Sandkrugs hat im Dezember zum ersten Mal seine Türen geöffnet. Unter der Geschäftsführung von Marina Meiners (30 Jahre) und Florian Demuth (29 Jahre) soll hier das familienfreundliche Reiterlebnis ein fester Bestandteil des Hatter Tourismus sein – mit diesem Anspruch führen die Beiden das Reitangebot an diesem, seit vielen Jahren bewährten Standort – ehemals Ferien- und Ponyhof Meiners – weiter. „Wir sind froh, weitestgehend alle bereits bestandenen Reitunterrichtsverträge übernommen haben zu können“, bestätigen die Geschäftsführer.

Rund 100 Reitschülerinnen und Reitschüler besuchen wöchentlich den Reitunterricht auf dem Pony. Neben diesem werden Kindergeburtstage und die Ponyschule für Kinder ab vier Jahren angeboten. Auch der Spaziergang mit dem Pony ist ein festes Angebot. Für das Jahr 2019 sind die Aufnahme eines Reitferienbetriebs und ein Hoffest geplant.

„Es liegt uns am Herzen, den Kindern und ihren Familien ein tolles Erlebnis zu bereiten, gleichzeitig wollen wir aber auch die Tradition des Pferdesports wahren“, versprechen die Geschäftsführer.

Ein besonderes Augenmerk legen Marina Meiners und Florian Demuth nach eigenen Angaben auf eine vielseitige Ausbildung ihrer Reitschüler - und das von Anfang an. So lernen diese den sicheren und ordnungsgemäßen Umgang mit den tierischen Partnern Pony oder Pferd. Zur Grundausbildung gehören außerdem die richtige Pflege sowie das Satteln und Trensen. Neben der Dressur gehören auch Sitzschulungen an der Longe, Geschicklichkeitsparcours, Springen und Bodenarbeit zu den täglichen Lerneinheiten. Die nahegelegenen Osenberge laden gelegentlich zu einem erholsamen Ausritt ein.

„Eine vielseitige Reitausbildung eröffnet viele Perspektiven, gibt Sicherheit, bringt Spaß – und das nehmen wir ernst!“, versprechen die beiden Pferdefreunde.