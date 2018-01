Sandkrug Das hatten sich die Fußballer vom Harpstedter TB anders vorgestellt: Als Titelverteidiger angetreten, wollte das junge Team von Trainer Jörg Peuker bei der Futsal-Kreismeisterschaft in Sandkrug eigentlich erneut seine Extraklasse am Ball zeigen. Letztendlich folgten nach der Zwischenrunde aber das unerwartete Aus und eine frühzeitige Dusche. „Ich bin ein bisschen sauer, dass die Jungs nicht das umgesetzt haben, was ich von ihnen fordere. Die Hauptsache ist aber, dass sich keiner verletzt hat“, sagte Peuker nach dem letzten Spiel gegen den SV Baris.

Erst hier hatten die Harpstedter die Spielanlage gezeigt, welche sie im Vorjahr zum Turniersieg getragen hatte. Obwohl es in dieser Partie für den HTB um nichts und für Baris ums Weiterkommen ging, setzte sich Harpstedt mit 2:0 durch. Bedanken konnte sich der VfL Wildeshausen, der dadurch auf Platz zwei blieb und ins Halbfinale einzog. Der Bezirksligist ließ sich deshalb auch nicht lumpen und spendierte den Heilsbringern zwei Kästen Bier.

„Erst da haben wir unser schnelles, direktes Spiel gezeigt. Hätten wir das von Anfang an gemacht, wäre das Turnier für uns anders gelaufen“, ließ sich Peuker auch nicht vom kühlen Blonden trösten. Insbesondere das 1:2 gegen Kreisliga-Konkurrent FC Hude hatte dem Trainer übel aufgestoßen. „Mit einer der technisch besten Mannschaften im Teilnehmerfeld hätten wir besser abschneiden müssen“, sah Peuker die Erwartungen nicht erfüllt.

Ein positiveres Fazit zog sein Huder Trainerkollege. „Es hätte sportlich zwar besser für uns laufen können, ich finde den Futsal-Ball und die Regeln aber klasse“, sagte Lars Möhlenbrock, der mit seinem Team hinter Harpstedt auf dem letzten Platz landete. „Das Beste ist die Geschichte mit den Teamfouls, so werden die vielen Nickligkeiten unterbunden“, begeistert sich Möhlenbrock für die Futsal-Regelung, dass es ab dem fünften Foul immer einen Strafstoß aus zehn Metern Torentfernung gibt.

Dabei hatte seine Mannschaft gegen den späteren Turniersieger SV Tur Abdin wegen eines solchen Zehnmeters verloren. Nachdem Roberto Elia früh das 1:0 erzielte, glichen die Delmenhorster zunächst aus. Kurz vor Ende bekamen sie nach dem fünften Foul der Huder den siegbringenden Strafstoß zugesprochen. Richtig hitzig wurde es dann nach Ertönen der Schlusssirene. Weil Elia bei seinem Treffer mit erhobener Faust in Richtung Tur-Abdin-Bank gejubelt hatte, strömte das komplette Team auf ihn zu und warf ihm schlechten Stil vor. Nach einigen Minuten hatten sich aber alle Beteiligten wieder beruhigt.

Einen „vernünftigen Abschluss“ hatte sich Markus Welz vor dem Spiel gegen Atlas Delmenhorst gewünscht. Bereits vor der Partie stand fest, dass für den TV Dötlingen in der Zwischenrunde Schluss ist. „Wir reißen uns jetzt noch mal zusammen“, forderte der Trainer. Das klappte vorerst super, in den letzten zwei Minuten brachen aber alle Dämme und der spätere Finalteilnehmer siegte mit 4:0. Dennoch: Mit Platz drei in seiner Zwischenrundengruppe war der TVD insgesamt mehr als zufrieden.