Gemeinde Hatten: Corona: Wie die TSG und die Waldschule helfen wollen

Sandkrug Um die Ausbreitung des Coronavirus auszubremsen, sind seit Montag alle Schulen geschlossen, außerdem öffentliche Gebäude wie Rathaus, Jobcenter, Bürgerservicebüros und viele Sportstätten. Die ungewisse Lage regt aber auch das kreative Potenzial der Betroffenen an. Hier zwei aktuelle Beispiele in der Gemeinde Hatten:

TSG Hatten-Sandkrug

Der größte Sportverein in der Gemeinde Hatten schafft Ersatz für den erzwungenen Trainingsausfall. „Unsere Trainer aus dem Fitnessstudio werden künftig über den Youtube-Kanal der TSG Übungen zeigen, wie man sich auch zuhause fit halten kann“, kündigt Vereinsgeschäftsführer Sönke Hinrichs an. Für die vom Land erzwungene Schließung hat er Verständnis. Schließlich sei mehr als jeder zweite Trainierende über 50 Jahre alt.

Gemäß dem Motto „Hatten hilft“ wird die TSG in den nächsten Wochen auch mit ihren Mitarbeitern und Ehrenamtlichen soziale Angebote machen. Das soll vom Einkaufsservice für ältere Mitbürger bis zu Gesprächsangeboten reichen. „Wer Hilfe benötigt oder einfach nur reden will, kann in der Geschäftsstelle anrufen“, sagt TSG-Vorstandsmitglied Jörg Skatulla. In seiner Funktion als Kreissportbund-Vorsitzender habe er von allen Vereinen „bemerkenswert schnelle Reaktionen und ein tolles Krisenmanagement erlebt.“

Innerhalb der TSG stimmen sich die einzelnen Abteilungen untereinander mithilfe von Videokonferenzen ab. Das soll bei der Premiere bereits gut geklappt haben. „Wer zuhause ganz langsame Internetleitungen hat, ist zumindest per Ton zugeschaltet“, erzählt Hinrichs. Unter den Themen, die den Vereinsvorstand beschäftigen, sind auch etwaige finanzielle Konsequenzen aus den erzwungenen Sportstättenschließungen. Angestellte und FSJler des Vereins nutzen ansonsten zurzeit den ruhenden Sportbetrieb für kleinere Renovierungs und Dokumentationsarbeiten.

Waldschule Hatten

Eine „Nummer gegen Kummer und Langeweile“ schaltet die Waldschule für alle Kinder frei, denen in den nächsten Wochen die „Decke auf den Kopf fällt“ und die gern mit Tanja Reiher, der Schulsozialpädagogin, sprechen wollen (ab Dienstag, 17. März, immer montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr). Die Telefonnummer wird auf der Schulhomepage veröffentlicht. Ansonsten bietet die Schule diverse Online-Lernprogramme und freiwillige Lernmaterialien an, gibt aber auch Tipps für „kreative analoge Freizeitgestaltung“ – z.B. Bastelarbeiten und (Hör-)Bücher. Eltern der iPadlosen 5. und 6. Klassen können auch Materialien auf Papier aus der Schule holen.

Die Waldschule hatte sich bereits vor 14 Tagen auf eine Notlage vorbereitet, sagt Schulleiterin Silke Müller. Bei den derzeit nötigen Konferenzen mit bis zu 80 Lehrern nutzt man wie die TSG eine Online-Lösung. „Unser Vorteil ist, dass alle Kollegen bereits mit der Technik vertraut sind“, so Müller. Interessierten Unternehmen oder Organisationen gibt die Schule gerne Tipps auf diesem Gebiet (Kontakt: fachbereich.digital@waldschule-hatten.de).

Mehr Infos unter www.wsh-hatten.de