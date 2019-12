Gemeindepokal Teil des Wintercups

Sandkrug Mehr als 160 Teams haben sich bereits für den Turm-Sahne-Wintercup angemeldet. Gastgeber ist Schwarz-Weiß Oldenburg vom 20. Dezember bis 5. Januar 2020. An elf Turniertagen werden insgesamt 20 Turniere abgewickelt, so Jörg Ostendorf. Von der G-Jugend bis zur Ü40 seien alle Altersklassen dabei, insgesamt etwa 1700 Fußballer und Fußballerinnen. Den Anfang macht am 20. Dezember die 3. SWO-Herren. Zum 1. Mal wird der Gemeindepokal (2. Januar) ausgespielt: ein Turnier für Firmen und andere Gemeinschaften. Anmeldungen für den 2. Januar sind noch möglich (swo-wintercup@web.de).