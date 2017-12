Sandkrug Wenn man die Sporthalle an der Schultredde in Sandkrug betritt, sieht man an allen Ecken und Enden, mit welcher Professionalität die Fußballer von Schwarz-Weiß Oldenburg hier ihre Hallenturnier-Serie ausrichten. Zunächst fällt der Blick auf eine uppig bestückte Cafeteria und einen Fanartikelstand mit großer Tombola. Gelangt man in die Halle, sitzen dort mehr als hundert Zuschauer und verfolgen die Spiele der Kicker von der G-Jugend bis zur Ü 40.

Ein Hallensprecher verliest beim 7. SWO-Wintercup die Aufstellungen und kommentiert die Begegnungen. Bei den jeweiligen Finalspielen wird dann richtig aufgetischt: Hinter den Kulissen arbeiten einige Freiwillige bereits während der einzelnen Tage an Videoclips, die beim Einlaufen in der abgedunkelten Halle auf einer großen Leinwand eingespielt werden – Gänsehaut garantiert!

„Der Zuspruch der Zuschauer ist irre“, freut sich Turnierorganisator Jörg Ostendorf, dass der große Aufwand von vielen Besuchern honoriert wird. „Ich denke, das macht auch den Unterschied zu vielen anderen Turnieren“, sagt Ostendorf, der die Serie zusammen mit Marco Meinjohanns vor sieben Jahren ins Leben gerufen hat.

Das bemerken die Veranstalter bereits bei den Anmeldungen. Weit über 300 Mannschaften hätten in diesem Jahr teilnehmen wollen, 160 mit über 1500 Sportlern sind es letztlich geworden. „Wir mussten vielen Teams absagen. Sonst würde es die Hallenkapazitäten übersteigen“, erklärt Ostendorf. Man lege Wert darauf, das Niveau aller Mannschaften anzugleichen. Deshalb meint der Organisator: „Es bringt niemandem etwas, wenn wir hier Bundesligisten einladen.“

Auch so gibt es viel fürs Auge. Auf dem Spielfeld offenbaren viele Talente, Männer und Frauen eine ausgereifte Technik. Zielgenaue Pässe und elegante Ballannahmen stehen hier genauso an der Tagesordnung wie donnernde Torschüsse. Gespielt wird mit einem Futsal-Ball, die Seitenwände der Halle dienen als Banden. „Gerade für die Kids ist es in jedem Jahres ein echtes Highlight. Viele verbringen hier die ganzen Tage in der Halle“, berichtet Ostendorf.

Während der insgesamt 20 Turniere können die Mannschaften im Hallenfoyer die Ergebnisse live auf einem aufgehängten Bildschirm verfolgen. Per App geht das sogar von zu Hause aus auf dem Sofa. Das komplette Rahmenprogramm kann sich wirklich sehen lassen.