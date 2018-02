Sandkrug Der Kreis schließt sich: Vor acht Jahren war Jonas Schepker aus der Jugend der TSG Hatten-Sandkrug in die weite Welt aufgebrochen. Studienbedingt hatte es ihn in die Landeshauptstadt verschlagen, wo er beim HSV Hannover zusammen mit Bo Rackemann in der dritten Liga spielte. Seine letzte Station war in der Oberliga beim Lehrter SV – zur neuen Saison zieht es den „verlorenen Sohn“ zurück nach Sandkrug in die Handball-Verbandsliga.

„Jonas ist mein absoluter Wunschspieler, den ich schon lange auf dem Zettel hatte. Er wird unseren Rückraum deutlich verstärken“, ist sich TSG-Trainer Hauke Rickels sicher, einen großen Fisch an Land gezogen zu haben. Bei seiner Rückkehr nach Hause wird der 28-Jährige wie zu Jugendzeiten mit der Nummer fünf auflaufen. Nach André Haake ist Schepker bereits der zweite ehemalige Spieler, der zu seinem Stammverein zurückkehrt. „Er hat in der Saison 2009/2010 beim damaligen Aufstieg in die Regionalliga schon entscheidend mitgewirkt“, erzählt Rickels.

Der Kontakt zur TSG sei in der langen Zeit nie abgerissen. Dementsprechend groß war die Wiedersehensfreude, als Till Schinnerer und Mirko Menkens ihren Mitstreiter aus Jugendzeiten im Vorfeld des Heimspiels gegen den TuS Haren (28:25) in der Vorwoche in Empfang nahmen.

Zurück zur Gegenwart: Nach dem hart erkämpften Sieg gegen die zehntplatzierten Harener wartet an diesem Freitag (20 Uhr) beim TvdH Oldenburg (19:13 Punkte) mit dem Tabellendritten eine weitaus höhere Hürde auf die einen Platz davor stehenden Sandkruger (21:11). „Das wird ein heißes Ding. Beide Mannschaften bringen noch Feuer aus dem Hinspiel mit“, berichtet Rickels von der 32:33-Niederlage, bei der sich die TSG im entscheidenden Moment die Finger verbrannt hatte. Der Sandkruger Coach erwartet, dass die Oldenburger „mehr über den Kampf kommen als über ihre spielerische Klasse“.

Gerade Kreisläufer Andrius Gerve bringt aber auch enorme Qualität mit. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Litauens ist am Kreis eine Macht und weiß seine Robustheit zu 7,27 Toren pro Spiel zu nutzen. Mit 459 Treffern verfügt Haarentor hinter Ligaprimus HSG Delmenhorst (479) über den gefährlichsten Angriff der Verbandsliga.

Deshalb hat sich Rickels auch einige spielerische Varianten ausgedacht, um gegen die Gastgeber zu bestehen. „Letzte Woche gegen Haren haben wir uns schon sehr schwergetan. Dementsprechend musste ich überlegen, was gut lief und was nicht“, vergleicht Sandkrugs Trainer die Spielanlagen der beiden Gegner miteinander. „Gerade in der Abwehr agieren die Mannschaften ähnlich. Deswegen werden wir einige Änderungen vornehmen“, berichtet Rickels.

Auch sein Team sei von der grassierenden Grippewelle nicht verschont geblieben. „Das macht es nicht einfacher“, sagt der Trainer. Sein taktisches Konzept hält er noch unter Verschluss. Aber soviel sei verraten: „Wir wollen clever den Ball spielen und aus den Fehlern der letzten Woche lernen – gerade aus denen der ersten Halbzeit.“