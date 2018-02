Sandkrug Mit einer Serie von sieben Siegen aus acht Spielen läuft es bei den Handballern der TSG Hatten-Sandkrug in der Verbandsliga seit Ende Oktober richtig rund. Nach einem spielfreien Wochenende wollen die Schützlinge von TSG-Coach Hauke Rickels diese Bilanz nun weiter ausbauen – schließlich gilt es auch, den zweiten Tabellenplatz vom TvdH Oldenburg zurückzuerobern. Dafür ist ein Sieg im Auswärtsspiel beim Vorletzten HSG Bützfleth/Drochtersen am Sonntag (17 Uhr) erforderlich.

Die Sandkruger fahren als klare Favoriten nach Drochtersen, gewannen bereits im Hinspiel mit 26:20. „Allerdings wird es im Auswärtsspiel bestimmt nicht ganz so leicht“, blickt Rickels mit gemischten Gefühlen der Partie entgegen – zumal er den Gegner als „unbequeme Mannschaft“ bezeichnet und er auch vor der langen Anreise angesichts der Wetterbedingungen etwas Respekt hat. „Wir fahren extra früh los“, berichtet der TSG-Coach.

Die HSG holte ihre sechs Punkte bislang alle in eigener Halle. Vor allem in der Abwehr weiß Bützfleth/Drochtersen zu überzeugen, während die Angriffsquote mit 316 Toren in 15 Spielen den schlechtesten Wert der Liga bedeutet. Bester Torschütze ist Niklas Moje (53).

„Wir haben uns gut vorbereitet“, gibt Rickels die Eindrücke aus dem Training wieder. Beim Auswärtsspiel kann er wieder auf Boris Bruns und Simon Carstens zurückgreifen, die zuletzt gefehlt hatten. Außerdem unterstützt Luca Heyen aus der Reserve das Verbandsligateam der TSG.