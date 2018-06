Sandkrug Viel Spaß und sportlicher Wettkampf erwartet die Mädchen und Jungen, die an diesem Samstag beim 43. Hatter Handball-Jugendturnier dabei sind. Die traditionsreiche Veranstaltung für die D- und E-Jugend findet von 10 bis 17 Uhr in Sandkrug auf der Sportanlage an der Schulter hinter der Großraumhalle statt. Gemeldet haben etwa 40 Mannschaften. „Die meisten kommen aus dem regionalen Einzugskreis bis hoch nach Wilhelmshaven und sind schon seit 20 oder mehr Jahren dabei. Da läuft alles schon ein bisschen eingespielter ab“, freut sich Edith Ruge von der TSG Hatten-Sandkrug darauf, viele alte Bekannter wiederzusehen.

Innerhalb des Turniers gibt es für die „Minis“ einen weiteren gesonderten Wettkampf von 11 bis 14 Uhr. „Die Kleinsten spielen auch auf Mini-Feldern, die etwa einem halben Handballfeld entsprechen“, erklärt Ruge, die Handball-Abteilungsleiterin und Turnierorganisatorin ist.

Eingeladen sind bereits die Jahrgänge, die in der kommenden Saison 2018/2019 in den entsprechenden Mannschaften auflaufen werden und sich so auf die nächste Spielzeit vorbereiten können. Jeder Teilnehmer erhält eine Erinnerung, außerdem winken Pokale, Medaillen und Sachpreise. „Wir freuen uns sehr darauf, den Kindern und Zuschauern wieder ein tolles Turnier bieten zu können“, sagt Ruge.